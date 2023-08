Come riattivare l’account DAZN? Tempistiche e modalità

Cerchiamo di capire cosa fare qualora dovessimo riattivare il nostro abbonamento Dazn; i passaggi da fare non sono per nulla complicati.

La prossima stagione di Serie A sarà visibile, come successo negli ultimi anni, su Dazn; la piattaforma streaming però offre all’utente la visione di diversi contenuti oltre al calcio italiano ed internazionale.

Per poter visionare i contenuti presenti su Dazn è necessario avere sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma; un percorso semplice come è altrettanto semplice la riattivazione del proprio account. Può capitare, infatti, di dover riattivare Dazn; nulla di così complicato.

Quanto tempo ci vuole per riattivare abbonamento DAZN?

Non serve molto tempo per riattivare l’abbonamento Dazn; bastano veramente pochi e semplici passaggio. Come prima cosa bisogna andare nell’home page del sito; a quel punto dobbiamo andare nella sezione “Il mio account” e procedere con il pagamento. Una volta fatto questo, il nostro abbonamento sarà riattivato; come possiamo vedere, dunque, si tratta si semplici passaggi che non fanno perdere troppo tempo.

Riattivare abbonamento DAZN sospeso

Andiamo, ora, a vedere come riattivare l’abbonamento DAZN qualora questo sia sospeso; è un percorso piuttosto semplice. La prima cosa da fare è accedere al nostro account per poi recarsi all’area chiamata “Gestisci abbonamento” (oppure in quella Impostazioni).

Una volta entrati in quest’area bisogna andare nella sezione per riattivare l’abbonamento; è possibile che, per completare l’operazione, sia fondamentale inserire nuovamente i dati personali come nome e cognome e anche il metodo di pagamento scelto. Al termine di queste operazioni sarà riattivato l’abbonamento e sarà possibile tornare a visionare i contenuti preferiti presenti sulla piattaforma

Quanto costa riattivare abbonamento DAZN?

Per quanto concerne il discorso economico, per riattivare l’abbonamento Dazn (che è stato sospeso) sarà sufficiente, molto probabilmente, andare a pagare la mensilità per permetterci di iniziare, nuovamente, la visione di Dazn.

Come tornare a DAZN standard?

Sappiamo benissimo come Dazn offra due piani di visione, quello Standard e quello Plus; nel primo caso si possono collegare fino a due dispositivi e la visione in contemporanea è possibile solo se gli utenti hanno la stessa rete internet.

Diverso il discorso per quanto concerne il piano Dazn Plus dal momento che i dispositivi collegabili sono addirittura sette e la visione in contemporanea è possibile anche se i due utenti non hanno la stessa rete internet. I due piani hanno, ovviamente, diversi prezzi.

L’utente, però, può anche decidere di passare da un piano all’altro; per passare, ad esempio, da quello Plus a quello Standard bisogna annullare l’iscrizione (sono necessari trenta giorni di attesa) e poi decidere di abbonarsi a quello Standard.

Quando riattivare DAZN? I consigli

A questa domanda non abbiamo una risposta precisa; la scelta di riattivare Dazn, e in quali tempi farlo, è solamente a carico dell’utente. Fino alla stagione scorsa si sceglieva di stoppare l’abbonamento una volta terminato il campionato per poi riattivarlo due mesi dopo con la ripresa della stagione calcistica.

Ora non esiste più questa possibilità dal momento che, con l’aumento dei prezzi degli abbonamenti, la piattaforma ha fatto in modo di avere la certezza di un pagamento per tutti i dodici mesi dell’anno.

Se non pago DAZN cosa succede?

Concludiamo con una domanda molto semplice; qualora l’utente non pagasse Dazn (con un pagamento ritardato), la piattaforma può scegliere di sospendere l’abbonamento. Questo porta all’utente di non poter più visionare i contenuti fino a quando l’utente stesso non deciderà di riattivare l’abbonamento.