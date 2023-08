Un anno in panchina, per l’Inter si va al muro contro muro

In panchina per tutta la stagione se non dice sì all’offerta per la cessione: per l’Inter le cose sono sempre più complicate

La situazione non è di quelle semplici e potrebbe sbloccarsi prima della fine del mercato o trascinarsi per tutta la stagione. Coinvolta è anche l’Inter che vive un periodo particolarmente intenso sul fronte mercato.

Samardzic è ormai in arrivo, per Scamacca c’è da fare i conti con la concorrenza dell’Atalanta, poi c’è la questione portiere da risolvere. Come raccontato da Calciomercato.it, per Sommer c’è l’intesa con il calciatore, ma manca ancora quella con il Bayern Monaco ed è tornata di moda la clausola da 6 milioni di euro.

Si lavora con la convinzione che la fumata bianca prima o poi arriverà, ma anche con la certezza che lo svizzero non potrà essere l’unico nuovo portiere a disposizione di Inzaghi. Serve anche un vice e Audero resta uno dei nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio. Più avanti però nelle preferenze nerazzurre c’è il giovane estremo difensore ucraino Anatoliy Trubin, 21 anni, in scadenza di contratto con lo Shakhtar Donetsk nel 2024. Una situazione simile a quella di Sommer con l’accordo con il calciatore ma non quello con il club di appartenenza. Anzi, in questo caso le cose sono ancora più complicate.

Calciomercato Inter, lo Shakhtar duro con Trubin

Lo Shakhtar, infatti, non ha alcuna intenzione di rivedere le sue pretese economiche (circa 20 milioni) ed è pronto ad andare al muro contro muro con il calciatore.

Trubin ha un accordo con l’Inter che può essere utilizzato per approdare in nerazzurro il prossimo anno a parametro zero, ma non senza complicazioni. Il club ucraino, infatti, stando a quanto riportato da ‘sport.novyny’, è pronto anche ad andare al muro contro muro, lasciando il giocatore in panchina per tutta la stagione se non dovesse arrivare un accordo vantaggioso anche per la società prima della fine del mercato.

Situazione non semplice da risolvere con l’Inter che ha fretta di chiudere: il campionato si sta avvicinando e Inzaghi aspetta i suoi portieri.