Ribaltone Vlahovic, cessione senza scambio: cifra monstre

L’attaccante serbo nel frattempo è andato a segno la scorsa notte nell’amichevole giocata con il Real Madrid

Continua a tenere banco in casa Juventus il futuro di Dusan Vlahovic. L’ex centravanti della Fiorentina è stato infatti individuato dalla dirigenza, di comune accordo con l’allenatore, come il calciatore da poter sacrificare sul mercato a fronte di offerte in linea con il valore da oltre 70 milioni di euro fissato per il suo cartellino.

Negli ultimi giorni, in seguito ad un’apertura improvvisa da parte del Chelsea, si è tornato discutere della possibilità di uno scambio con Romelu Lukaku più conguaglio economico in favore dei bianconeri per colmare la differenza di valutazione tra il belga e Vlahovic. Un’operazione che ha sollevato però le proteste furiose da parte dei tifosi juventini, i quali preferirebbero puntare ancora su un attaccante più giovane e dal talento non del tutto espresso come il serbo.

Inoltre, a frenare l’entusiasmo della piazza bianconera intorno allo scambio sul quale da pochi giorni Juventus e Chelsea hanno ricominciato a lavorare, sono i dubbi nutriti nei confronti dello stesso Lukaku. Non solo per i messaggi anti-juventini lanciati più volte dall’attaccante belga nelle passate stagioni, ma anche perché nella scorsa annata l’ex interista ha evidenziato un rendimento in calo e condizionato dai numerosi guai fisici accusati.

Calciomercato Juve, Vlahovic venduto per 90 milioni

Per carpire ulteriormente l’umore dei tifosi della Juve, nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it è stato affrontato il tema Vlahovic.

Ai nostri utenti è stato chiesto di scegliere la formula migliore attraverso la quale cedere Vlahovic, a fronte di un’offerta irrinunciabile, a titolo definitivo. A riscuotere grande successo è stata la cessione secca e senza scambi dell’attaccante serbo per una valutazione finale pari a 90 milioni di euro cash con il 46,6%. Al secondo posto i nostri utenti hanno poi aperto allo scambio con Romelu Lukaku, dinnanzi però ad un conguaglio economico da almeno 50 milioni in favore della Juve. Al terzo posto con il 21% l’ipotesi di uno scambio con il belga più 35 milioni, davanti alla cessione di Vlahovic per 70 milioni e senza contropartite.