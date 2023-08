Lo scambio Vlahovic-Lukaku scatena il caos: “Come le plusvalenze”

Il sì del Chelsea allo scambio Vlahovic-Lukaku apre le discussioni e genera anche il caos: spuntano nuovamente le plusvalenze

Vlahovic al Chelsea con Lukaku alla Juventus. È questa la notizia che ha tenuto banco da ieri sera, da quando da Londra è arrivata l’apertura allo scambio.

Nulla di definitivo, ovviamente, ma una trattativa che ora dalla fase di disponibilità, passa a quella delle cifre. Bisognerà trovare quelle giuste per far quadrare i conti anche perché i bianconeri valutano il proprio calciatore almeno 70 milioni di euro, mentre i Blues non vorrebbero scendere sotto i 35-40 milioni per la cessione a titolo definitivo dell’ormai ex Inter.

Servirà venirsi incontro per trovare la soluzione che accontenti tutti, ma intanto la notizia di un possibile scambio tra bomber sull’asse Torino-Londra non poteva che scatenare i commenti dei tifosi (e non solo). Quelli juventini sono in larga parte contrari all’operazione e c’è anche chi tira in ballo nuovamente Chiné.

Calciomercato Juventus, lo scambio Lukaku-Vlahovic fa arrabbiare i tifosi

Vlahovic al Chelsea, Lukaku alla Juventus: ma chi ci guadagna? I Blues, almeno per i tifosi bianconeri che bollano come senza logica il possibile scambio.

C’è chi tira in ballo l’operazione che ha portato Pirlo al Milan con Guglielminpietro girato all’Inter e chi critica subito Giuntoli e lo invita a svegliarsi. Ma tanti tifosi della Juve si schierano apertamente contro questo affare: “Il Chelsea gli rifila un pacco pazzesco, facendolo passare anche come favore” scrive un utente.

Un altro ci va giù ancora più pesante definendo l’affare “illogico” e chi non ci crede: “Non può essere vero”. Sulla scia dei ‘no’ anche il giornalista Rai Paolo Paganini che parla di uno scambio che non capisce. Infine, c’è anche chi fa un parallelo tra l’operazione di oggi e quelle che hanno portato la Juve a processo la scorsa stagione: “Le cifre che leggo – scrive Graziano Campi su Twitter – non sono diverse da quelle contestate da Chinè per la manovra plusvalenze. L’ipervalutazione dei calciatori sarebbe clamorosa”.

Ecco alcuni tweet sullo scambio Vlahovic-Lukaku:

Mai stato un fan di #Vlahovic, ma lo scambio con #Lukaku ha senso solo se il serbo viene ipervalutato e se riesci a prendere anche un giovane attaccante tipo Jonathan David. Eppure so che rimarremo delusi anche stavolta. #Giuntoli svegliati! — Francesco ⚪️⚫️ (@fraone937) July 31, 2023

Le cifre che leggo sullo scambio Lukaku/Vlahovic non sono per niente diverse da quelle contestate da Chinè per la manovra plusvalenze. L'ipervalutazione dei due giocatori sarebbe clamorosa. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) July 31, 2023

Secondo me la #Juventus nell'affare #Vlahovic #Lukaku ci guadagna. #Vlahovic è forte, non si discute, ma #Lukaku più 35/40 milioni sono il massimo. #Lukaku in #SerieA è un giocatore dominante, i numeri, i suoi gol parlano per lui. Lì davanti fa reparto da solo. #Calciomercato — Davide Bruno (@DavideCR7Bruno) July 31, 2023

Scambio #Lukaku #Vlahovic

Il @ChelseaFC gli sta a rifilà un pacco pazzesco e lo sta facendo passare anche come un favore.

Tutto molto bello. — 🐙Hail Hynter🐙 IM Cavaliere nero Marotta (@ZhangJindonjg) July 31, 2023

Resto dell’idea che la #Juventus se vuole puntare allo scudetto deve tenere #Vlahovic. #Lukaku piacerà anche ad #Allegri ma francamente il serbo è un altro livello. Se poi si parla addirittura di scambio con il #Chelsea è un’operazione che non capisco. — Paolo Paganini (@PaPaganini) July 31, 2023