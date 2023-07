Scambio con Vlahovic, la Juventus trova l’incastro giusto

Giuntoli è all’opera per trovare l’incastro giusto per il mercato della Juventus: nel tetris bianconero il tassello chiave è Dusan Vlahovic

Il gioco dell’estate per Cristiano Giuntoli è il tetris, quella pioggia continua di tasselli a cui devi trovare l’incastro giusto, per far sì che possano diventare una risorsa e non un problema insormontabile. Il tassello chiave che può cambiare la situazione in casa Juventus è quello di Dusan Vlahovic.

Il presupposto da cui bisogna partire è Massimiliano Allegri e la sua richiesta al nuovo dirigente bianconero: l’uomo giusto per l’attacco, secondo il tecnico livornese, è Romelu Lukaku. Per questo motivo la Juve si è inserita nella trattativa tra il Chelsea e l’Inter, facendo saltare il banco e rovinando i rapporti tra l’attaccante ed il club meneghino. Ora per riuscire a soddisfare Allegri, Giuntoli sta cercando l’incastro giusto proprio con Vlahovic.

Scambio Vlahovic-Lukaku: così Giuntoli prova a sbloccare la situazione col Chelsea

Lo scambio tra Vlahovic e Lukaku potrebbe essere la soluzione più semplice, per incastri e coinvolgimento delle parti in causa. Ma è proprio questo, secondo quanto raccontato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, quello a cui starebbe lavorando Cristiano Giuntoli.

Il nuovo frontman della dirigenza bianconera rientrerà in Europa dagli Stati Uniti e nei prossimi giorni non si esclude un suo blitz londinese, per provare a sbloccare la situazione relativa a Romelu Lukaku. Una delle soluzioni che potrebbe essere proposta da Giuntoli al Chelsea è quella di inserire Dusan Vlahovic nell’operazione che potrebbe portare il belga agli ordini di Allegri.

Il tanto atteso valzer dei numeri 9 non è ancora partito, ma il tempo continua a passare e l’inizio della stagione si avvicina. Proprio per questo motivo Giuntoli starebbe valutando soluzioni differenti per Vlahovic, come un suo inserimento nei dialoghi con i Blues: questo potrebbe essere l’incastro giusto del tetris estivo della Juventus.