Quali dispositivi supportano Dazn? L’elenco completo

Siamo nel pieno della preparazione estiva e per le squadre si tratta del periodo più importante perché è quello in cui, attraverso amichevoli e allenamenti, bisogna mettere minuti nelle gambe e trovare la giusta condizione fisica in modo da farsi trovare pronti in vista della prossima stagione che inizierà nel weekend del 19/20 agosto.

Le amichevoli, soprattutto quelle tra due squadre destinate ad avere un ruolo da protagonista, hanno un seguito molto importante; gli utenti possono vedere queste sfide (con l’obiettivo di seguire la fase di preparazione della propria squadra) su Sky e su Dazn, la piattaforma che permetterà di seguire il calcio italiano, internazionale e tanti altri contenuti.

Gli utenti non sono propriamente felici per l’aumento dei prezzi dovuti proprio ad una maggiore offerta di contenuti; il disappunto nasce soprattutto dalle difficoltà, che si sono verificate negli anni passati, di una visione non corretta delle partite a causa di problemi legati al server.

Tornado al discorso economico, l’abbonamento può essere pagato in due modi: una sola soluzione o in dodici rate mensile. Indipendentemente dalle polemiche, gli utenti sono pronti a mettersi davanti alla televisione (ma non solo) per seguire, dalla prima all’ultima partite, le vicende della propria squadra del cuore.

Dispositivi mobile che supportano Dazn: iphone

Andiamo a vedere quali sono i dispositivi che supportano Dazn per permettere, agli utenti, di vedere i contenuti presenti sull’applicazione. Iniziamo dai dispositivi mobile e il primo che non possiamo non citare è l’Iphone, uno strumento che ormai hanno praticamente tutte le persone.

Ipad

Dobbiamo, ovviamente, citare anche l’Ipad che permette all’utente di poter visionare i contenuti presenti su Dazn.

Smartphone e tablet android

Non solo Iphone e Ipad. Altri dispositivi mobile che supportano Dazn sono, senza ombra di dubbio, gli smartphone e i tablet Android.

Tablet Amazon Fire

Chiudiamo questa speciale lista con il Tablet Amazon Fire, ennesimo dispositivo che permette di supportare Dazn.

Dispositivi che supportano Dazn: le televisioni

Un altro modo per vedere i contenuti presenti su Dazn riguarda le televisioni; potremmo definirlo come il sistema più diffuso dal momento che gli utenti, nel momento dell’inizio della partita, si mettono seduti davanti alla propria tv nella speranza di ricevere una gioia dalla propria squadra.

A livello di televisioni troviamo, come dispositivi che supportano Dazn, Amazon Fire Tv, Amazon Fire Tv Stick, Android Tv, Apple tv, Google Chromecast, Lg Smart Tv, Smartcast. Non possiamo, però, non menzionare Panasonic Smart Tv, Samsung Tizen Tv, Sony Android Tv, TIMVISION BOX, Hisense Tv, Philipps Tv.

Dispositivi che supportano Dazn: gaming

Dazn, però, può essere supportato anche dai cosiddetti dispositivi da gaming, ovvero quei dispositivi che permettono alle persone di ogni età di passare il tempo con i migliori videogiochi in circolazione .

Tra i dispositivi gaming che supportano Dazn troviamo: Playstation 4 Pro, Playstation 5, Xbox One S, Xbox One X, Xboxe Series X / S. A livello di giochi, ognuna di queste console ha dei videogiochi diversi ma tutti permettono la visione di Dazn facendo un grande regalo agli utenti.