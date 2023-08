Non riesci ad accedere a DAZN? La causa può essere assurda

Dazn permette di vedere il calcio italiano e tanti altri contenuti; ecco cosa fare quando non si riesce ad accedere alla piattaforma.

Siamo sempre più vicini all’inizio della nuova stagione calcistica e le squadre sono impegnate nella fase di preparazione; un periodo importante dove i club mettono minuti nelle gambe e cercano di applicare gli schemi che dovranno poi utilizzare nelle partite ufficiali.

Le amichevoli, in questa fase, sono a dir poco fondamentali e i tifosi possono vedere queste gare su Dazn; un modo per stare vicino alla propria squadre, visionare i nuovi arrivati e vedere a che punto è il club con la preparazione.

Come sappiamo, Dazn è la piattaforma streaming per andare a vedere non solo il calcio italiano ed internazionale ma anche una serie di contenuti che hanno, inevitabilmente, portato all’aumento dei prezzi per gli abbonati. Gli utenti hanno la possibilità di pagare in due modi: o con una sola soluzione o con le canoniche dodici rate.

L’aumento dei prezzi ha generato una polemica sui social; il motivo di protesta da parte degli utenti, però, sta anche nel rischio di non riuscire a vedere interamente le partite. Nella passata stagione, ad esempio, ci sono stati diversi problemi nella visione dei contenuti e la speranza è che queste difficoltà passano non ripetersi.

Quando ci si mette davanti la televisione, il pc o il computer per iniziare la visione dei contenuti, esiste la possibilità che non si riesca ad accedere all’applicazione. Scopriamo cosa fare in una situazione del genere.

Dazn, non riesco ad accedere: le cause e come risolvere

La prima cosa da verificare, quando non si riesce ad accedere a Dazn, è controllare se abbiamo inserito le giuste credenziali. Email e password, infatti, vanno inserito correttamente o non si potrà entrare nell’applicazione per iniziare la visione dei contenuti.

Avere la propria password salvata da qualche parte è fondamentale; inserirla, in modo sbagliato, per più di dieci volte porterà il sistema a bloccarti per un totale di quindici minuti prima di poter tentare nuovamente l’inserimento dei dati.

Se non si riesce ad entrare si può anche scegliere di reimpostare la password seguendo le apposite indicazioni; altro passaggio che possiamo fare è quello di uscire dall’applicazione, spegnere il dispositivo che si sta utilizzando (televisione, cellullare, computer) e aspettare una ventina di secondi, anche trenta, prima di riaccenderlo.

Qualora il problema persiste il consiglio è quello di contattare l’assistenza clienti in modo da ricevere l’aiuto necessario (solo dopo aver fornito informazioni necessarie come nome, cognome ed indirizzo email) in modo da risolvere il problema, poter accedere all’applicazione e iniziare con la corretta visione dei contenuti proposti da Dazn.

I passaggi da fare, in caso non si riesca ad accedere all’applicazione, sono questi; il problema si può risolvere in modo autonomo o contattando l’assistenza clienti. La cosa importante è riuscire a risolvere una situazione sicuramente spiacevole per l’utente.