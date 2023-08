Inter, cambia tutto: il bomber si opera al ginocchio

L’infortunio dell’attaccante stravolge il piani di Inzaghi e del club nerazzurro sul mercato

Nuovo intoppo sul mercato dell’Inter dopo l’ultimo infortunio rimediato dal centravanti. Il club nerazzurro, che negli ultimi giorni ha virato sul nome di Gianluca Scamacca per il reparto avanzato, si ritrova a dover percorrere una traccia quasi obbligata in entrata a due settimane dall’inizio del campionato.

L’Inter, che ha già rimpiazzato l’addio a costo zero di Edin Dzeko con l’acquisto di Marcus Thuram, non ha ancora chiuso l’affare per il nuovo attaccante che numericamente prenderà il posto di Romelu Lukaku all’interno dell’organico. Dopo l’accelerata dell’ultima settimana, come accennato, sembra proprio che Scamacca sia il principale indiziato a chiudere virtualmente il reparto. Il condizionale, però, è d’obbligo, visto che Correa viene ancora considerato in uscita.

Tra gli altri nomi che erano stati accostati a lungo alla formazione nerazzurra, rimane ovviamente ancora forte quello di Folarin Balogun. L’attaccante inglese era stato inizialmente il prescelto da Simone Inzaghi, ma il lungo corteggiamento dell’Inter era stato allo stesso tempo frenato dalla richieste molto alte fatte dall’Arsenal. A far tramontare quasi definitivamente l’interesse per il classe 2003, potrebbe essere un infortunio in casa ‘Gunners’.

Calciomercato Inter, l’infortunio di Gabriel Jesus allontana Balogun

Come annunciato da Mikel Arteta ai microfoni di ‘Sky Sports Uk’, Gabriel Jesus ha infatti rimediato un infortunio al ginocchio.

Queste le parole del tecnico spagnolo sul centravanti brasiliano: “Sfortunatamente, stamattina ha subito un piccolo intervento. Ha avuto un fastidio al ginocchio che gli ha causato dei problemi. Non è nulla di particolarmente grave, ma starà fuori per alcune settimane. È un duro colpo perché lo avevamo riportato al meglio, soprattutto per come ha giocato contro il Barcellona ed era in buone condizioni, ma sfortunatamente l’abbiamo perso”.

Lo stop per qualche settimana di Gabriel Jesus potrebbe costringere quindi l’Arsenal a bloccare la partenza programmata di Balogun sul mercato, interrompendo una volta per tutte la trattativa con l’Inter che andava avanti ormai da qualche settimana. Un infortunio che spiana la strada nerazzurra a Gianluca Scamacca, sempre più vicino al ritorno in Italia.