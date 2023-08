Il Psg lo scarica: colpo francese per la Juve

I bianconeri sarebbero sulle tracce del giovane calciatore, pronto a lasciare la capitale francese dopo solo una stagione

Hugo Ekitike è pronto a lasciare il Psg. Il giovane attaccante, diventato di proprietà dei francesi, non sembra rientrare nei piani di Luis Enrique, pronto a cederlo già in questa sessione di calciomercato.

Il calciatore, messosi in luce con la maglia del Reims due stagioni fa, quando riuscì a segnare undici gol in 27 partite, è sul taccuino dei migliori club europei ormai da tempo. Nell’ultimo periodo è stato spesso accostato al Milan: il nome di Ekitike d’altronde è sul taccuino di Geoffrey Moncada da tanto tempo.

Dopo la partenza di Hojlund, però, il classe 2002 è diventata un’idea anche dell’Atalanta, che ora sta provando a soffiare alla concorrenza Gianluca Scamacca. Questo è davvero il momento degli attaccanti e lo dimostra anche il possibile affare che vede protagonisti Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic, pronti a scambiarsi la maglia di Chelsea e Juventus.

Calciomercato Juventus, bianconeri su Ekitike: quanta concorrenza per il francese

Proprio la Juventus, però, secondo quanto riporta RMCSport, sarebbe tra le squadre che stanno pensando acquistare Ekitike.

Per il 21enne, ci sarebbe anche il Bayer Leverkusen, oltre che il West Ham e il Nottingham Forest. Tante possibilità dunque per il giovane centravanti sul quale Luis Enrique non appare intenzionato a puntare. Per Ekitike ci sarebbe, inoltre, un’altra ipotesi, la preferita del Psg: il classe 2002 potrebbe infatti essere utilizzato come pedina di scambio per acquistare Randal Kolo Muani, bomber francese dell’Eintracht Francoforte.