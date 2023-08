Mourinho, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Mourinho è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio; prima di iniziare l’esperienza da tecnico è stato un difensore.

La Roma, negli ultimi due anni, ha faticato in campionato (non riuscendo a lottare per il quarto posto) ma ha raggiunto, per ben due anni, una finale europea. Prima la Conference League, vinta contro il Feyenoord e poi l’Europa League persa ai rigori contro il Siviglia.

Due anni in cui i giallorossi hanno acquisito, completamente, la mentalità dello Special One; squadra forte fisicamente, con la giusta cattiveria agonistica e la voglia di non mollare neanche un pallone.

Nel sistema di gioco del tecnico portoghese è fondamentale sia la diga in mezzo al campo sia la trequarti, tecnica e che deve portare le principali soddisfazioni alla squadra. Mourinho predilige una squadra fisica con un gioco più pragmatico che estetico.

Il portoghese, nel corso della sua carriera, ha sempre saputo imporre il suo gioco mentre come calciatore non è riuscito a levarsi diverse soddisfazioni.

In che ruolo ha giocato Mourinho?

Iniziamo dal ruolo; Mourinho, in carriera, ha tentato le fortune come difensore senza però riuscire ad imporsi a grandi livelli.

Il portoghese ha capito, fin da subito, di non riuscire ad avere un percorso importante decidendo di iniziare (a soli ventiquattro anni) la carriera da allenatore. Una scelta che possiamo definire più che corretta visto le soddisfazioni che è riuscito a levarsi come tecnico.

In che squadre ha giocato Mourinho?

José Mourinho ci ha provato ad imporsi come calciatore nel ruolo di centrale difensivo; ha iniziato con l’Uniao Leiria per poi trasferirsi prima al Belenenses e poi al Rio Ave. Per due stagioni ha militato nel Sesimbra prima di chiudere, decisamente presto, la sua carriera al Comércio e Indústria di Setúbal.

I risultati, però, non sono stati entusiasmanti e (proprio per questo) solamente a ventiquattro anni Mourinho decide di appendere gli scarpini al chiodo.

La carriera da calciatore del portoghese non possiamo definirla positiva ma, per essere un tecnico di altissimo livello, non serve necessariamente aver fatto un grande percorso come calciatore e Mourinho ne è la piena dimostrazione.

Quanti titoli ha vinto Mourinho da giocatore?

Mourinho è uno dei tecnici più vincenti nella storia del calcio; l’allenatore portoghese ha vinto tutto riportando anche un club come la Roma ad alzare un trofeo a distanza di numerosi anni portando la Conference League nella capitale.

La sua bacheca come giocatore, invece, è vuota e questo per una carriera non proprio esaltante nel ruolo, come detto, di difensore. Possiamo dire come le difficoltà, nell’imporsi come calciatore, siano state ampiamente ripagate dalla sua carriera da tecnico.

Un numero impressionante di trofei che lo hanno reso tra i più vincenti nella storia del calcio. La carriera da calciatore, dunque, non gli ha regalato numerose soddisfazioni; quella da allenatore è stata e continua ad essere ben diversa.

L’obiettivo, di Mourinho, è continuare a scrivere la storia del calcio e proverà a farlo sulla panchina della Roma dove, nella prossima stagione, il tecnico vuole la terza finale europea consecutiva alla guida dei giallorossi.