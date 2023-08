Fatta per Isaksen alla Lazio: via allo scambio dei documenti | CM.IT

Accelerata positiva da parte del club capitolino per il giovane esterno danese Isaksen, possibile scambio dei documenti già in giornata per definire l’accordo con la Lazio

Sguardi incrociati per la prima volta nel match di Europa League contro il Midtjylland, la Lazio non lo ha più mollato. E ora la stretta sulle prestazioni sportive del giovanissimo esterno danese Gustav Isaksen starebbe portando i suoi frutti, in un’operazione vicina alla sua naturale conclusione.

Secondo gli ultimi aggiornamenti raccolti da ‘calciomercato.it‘, Isaksen è infatti ad un passo dalla firma con il club capitolino in mano a Claudio Lotito. L’operazione avrebbe trovato il benestare anche da parte del tecnico Maurizio Sarri che ha espresso una netta preferenza per il suo profilo rispetto agli altri calciatori sondati nell’ultimo periodo, spiazzando anche una folta concorrenza in Serie A.

Isaksen prossimo alla firma con la Lazio, accordo da 10 milioni più bonus

Le parti sarebbero ad un passo dallo scambio dei documenti che potrebbe avvenire entro il termine ultimo della giornata odierna.

Al Midtjylland promessi 10 milioni di euro più 2 milioni di euro come parte bonus, mentre al calciatore spetterà un ingaggio da 1.5 milioni di euro annuali.