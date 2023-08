Cessione Roma in diretta: “Ha dei limiti, non fa per Mourinho”

Il club giallorosso non è ancora riuscito a sbloccare l’arrivo di un centravanti

Il mercato della Roma ha subito una netta frenata nel corso dell’ultimo mese. La dirigenza giallorossa, infatti, si ritrova alla ricerca di un nuovo attaccante dopo l’infortunio di Abraham della passata stagione.

Un nome caldo, come raccontato dalla nostra redazione, è quello di Marcos Leonardo del Santos. Come ricordato da Matteo De Rose in diretta su Calciomercato.it in onda su Twitch, l’attaccante brasiliano viene seguito da parecchio tempo: “Su Marcos Leonardo, fronte Roma Tiago Pinto e la Roma in generale ci fanno sapere che è uno dei profili su cui la Roma è da un po’ di tempo, ma non è cambiato molto negli ultimi due mesi. La Roma lo tiene sotto stretta osservazione, ma è un interesse, oggi chiude il mercato brasiliano in entrata, il Santos dovrebbe trovare un sostituto di questo giocatore. La Roma però non è assolutamente in una fase di trattativa avanzata”.

Altro profilo assai gradito ai giallorossi è quello di Renato Sanches: “Credo che Sanches lo si voglia fare in prestito e quindi a prescindere dalle cessioni, con il PSG i rapporti sono ottimi, ma ovviamente anche il PSG punta a farci il più possibile. Più si avvicina la fine del mercato più l’acquirente ha il coltello della parte del manico, credo sia lui il centrocampista per la prossima stagione. In uscita Spinazzola e Karsdorp non hanno grandissimo mercato, ma ufficialmente sul mercato risulta solo Karsdorp”.

Calciomercato Roma, Belotti bocciato: “Ci mette tanto anche solo a girarsi”

Il giornalista ha poi commentato il rendimento evidenziato in questo pre-campionato da Andrea Belotti.