Berardi al fotofinish: una big di Serie A col tesoretto

Domenico Berardi è arrivato nell’età della sua maturità calcistica ma ciononostante non ha mai fatto il salto definitivo in una big. Suggestione in extremis a fine mercato

Il futuro di Domenico Berardi resta ancora un rebus tutto da risolvere. L’esterno offensivo classe 1994 da anni è uno dei protagonisti della Serie A con indosso la maglia del Sassuolo, club del quale è divenuto ormai una bandiera.

In neroverde il mancino di Cariati è divenuto una vera e propria leggenda del club, arrivando anche ad indossare la fascia da capitano. Ben 352 presenze condite dalla bellezza di 133 gol e 91 assist per un esterno offensivo estremamente prolifico che nel suo bagaglio ha dimostrato di avere eccellenti doti balistiche, oltre alla freddezza dal dischetto e alle capacità su calcio di punizione.

Berardi è diventato ormai un calciatore a tutto tondo per il quale da anni si parla di un possibile salto di qualità in una big di Serie A. Dalla Lazio, con Lotito che di recente ha chiuso al suo acquisto, alla Juventus in merito alla quale lo stesso presidente biancoceleste in una dichiarazione di qualche giorno fa aveva parlato persino di contratto relativo allo scorso anno.

Proprio i bianconeri seguono il mancino del Sassuolo da diverse stagioni, ed era stato accostato come nome anche per il post Di Maria. I costi di Berardi sono però importanti per le possibilità attuali della Juve che ha altre necessità.

Calciomercato Juventus, Berardi ancora senza una big: suggestione solo in extremis

Il Sassuolo valuta infatti il proprio leader offensivo non meno di 30 milioni di euro alla luce anche di un contratto blindato e lungo fino al giugno 2027 recentemente rinnovato.

Ingaggio da 2,3 milioni per il numero 10 neroverde che però a 29 anni potrebbe essere arrivato anche ad una delle ultime occasioni per un salto di qualità ulteriori. Appare comunque molto difficile, ma non è da escludere del tutto che qualora ce ne fossero le possibilità economiche, la Juventus possa riprovarci più avanti.

Se nell’ultima settimana di mercato i bianconeri dovessero rimediare un tesoretto (dalle cessioni) da spendere, potrebbero provare un assalto in extremis allo stesso Berardi. Nell’ultima stagione per l’esterno di Cariati 13 gol e 7 assist tra campionato e Coppa Italia.