Plusvalenze Juve, Abodi: “Non le ha fatte da sola” | VIDEO

Arrivano le dichiarazioni del Ministro per lo Sport e i giovani: ecco le sue parole dopo la squalifica dei bianconeri

Nei giorni scorsi è arrivata l’ufficializzazione da parte della UEFA della squalifica della Juventus, che non potrà prendere parte alla prossima Conference League.

Con quest’ultima decisione si dovrebbe essere del tutto chiuso il caso Juventus, legato alle plusvalenze. Nel frattempo, però, il tema continua a far discutere. Così il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione degli Europei di volley, ha detto la sua, senza usare troppi giri di parole: “Sanzioni alla Juve? Non è né una vittoria né una sconfitta – esordisce Abodi -. Se ne prende atto, mi auguro che adesso si possa andare avanti, mettendoci alle spalle quello che è successo. Non è un tema che riguarda solo la Juventus, tutti noi dobbiamo puntare a comportamenti più corretti, più lineari, senza entrare nel merito perché potrebbero esserci delle recriminazioni. La Juve è stata ritenuta responsabile riguarda una pluralità di soggetti potenzialmente, perché io non ho mai visto delle plusvalenze fatte da sole”