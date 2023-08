Incasso monstre per la Juve: Lukaku e 45 milioni

Il club bianconero sta per portare avanti sul mercato un’operazione enorme con il Chelsea

Con l’inizio della nuova settimana, si sono improvvisamente intensificati i contatti tra Juventus e Chelsea per quello che si candida a diventare come lo scambio principale del mercato estivo. Dopo l’apertura degli inglesi, infatti, i due club hanno intavolato una vera e propria trattativa per i due bomber.

La Juventus, sulle tracce di Lukaku, sarebbe disposta a sacrificare Dusan Vlahovic pur di arrivare al belga, a patto però di incassare un conguaglio economico all’interno del maxi scambio. L’obiettivo dei bianconeri è quello di riuscire a strappare, oltre al cartellino dell’ex Inter, circa 30-35 milioni di euro, così da colmare la distanza economica tra le diverse valutazioni dei due cartellini. Per il serbo, va ricordato, il club juventino aveva fissato un prezzo da 70 milioni a salire.

Un’operazione che nelle ultime ore ha diviso non poco la tifoseria bianconera. In molti, infatti, ritengono che Vlahovic – sette anni più giovane di Lukaku – abbia ancora del potenziale inespresso da poter mostrare e soprattutto margini di crescita comprensibilmente superiori rispetto al centravanti belga. Ad ogni modo, considerata la grande stima che Allegri nutre dell’ex interista, la trattativa tra le due società va avanti alla ricerca di un’intesa.

Calciomercato Juve, scambio Lukaku-Vlahovic più 45 milioni

Nel sondaggio lanciato quest’oggi su Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai tifosi bianconeri quale conguaglio sarebbe quello più giusto in favore della Juventus.

Secondo il popolo bianconero, in caso di scambio tra Lukaku e Vlahovic, il Chelsea dovrebbe riconoscere alla Juventus un conguaglio da almeno 40/45 milioni, a testimonianza del grande legame che nell’ultimo anno e mezzo si è instaurato con l’ex attaccante della Fiorentina. Al secondo posto è stata fissata una valutazione da 25/30 milioni, la più bassa proposta nel sondaggio. A seguire, con la percentuale del 13,8%, sia la valutazione da 30/35 milioni che quella da 35/40 milioni. Di sicuro, quella appena iniziata, sarà una settimana decisiva sul fronte Lukaku, anche in virtù della deadline al 4 di agosto fissata dal Chelsea per il belga.