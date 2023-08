Aleksa Matic in orbita Serie A, l’agente: “Può fare una grande carriera” | ESCLUSIVO

Il talentuoso centrocampista del Vozdovac piace a molti club italiani. L’agente Marko Gvozdenovic parla in esclusiva a Calciomercato.it

Possibile futuro in Italia per Aleksa Matic, talentuoso centrocampista del Vozdovac su cui hanno messo gli occhi diversi club del nostro paese.

In esclusiva a Calciomercato.it, ha parlato l’agente del ventenne cresciuto nella Stella Rossa, vale a dire Marko Gvozdenovic:

– Il futuro di Matic potrebbe, dunque, essere in Italia.

“Certo, molti club italiani lo seguono. Del resto nel vostro paese c’è sempre bisogno di calciatori di qualità. Dal vivo, quando giocava nella Stella Rossa, è stato seguito anche dall’ex scout dell’Atalanta Sasa Bjelanovic (ora Ds dell’Istra, ndr)”.

– Che tipo di calciatore è Aleksa Matic? Quali sono le sue caratteristiche?

“Matic è un giocatore intelligente, con un’ottima tecnica e una grande visione d’insieme e lettura del gioco. Poi è uno che uò correre 12-13 km a partita, in partita è sempre uno di quelli che corre di più”.



– A quale calciatore attuale possiamo paragonarlo?

“Penso che il suo stile di gioco sia simile a quello di Kimmich del Bayern Monaco”.



– E chi è il calciatore che lui ammira di più?

“Ce ne sono di diversi che ammira e da cui cerca di imparare. Busquets, Modric e Xavi sono sicuramente i primi tre”.

– Qual è il ‘piano’ del Vozdovac per lui?

“Il piano del Vozdovac per questa stagione prevede che Aleksa Matic sia il leader della squadra, un leader e un giocatore che potrebbe riempire le casse del club nella prossima estate. La richiesta del club dovrebbe essere tra gli 800 mila e 1 milione diceuro. Su di lui, inoltre, punta tanto anche il Ct della Serbia U21. Sono sicuro in qualità di suo agente, ma anche di chi lo conosce bene come giocatore e come persona, che quando crescerà e progredirà mentalmente e fisicamente, potrà essere un calciatore perfetto per i top club italiani ed europei. Per me, Aleksa può fare una grande carriera“.

– A Matic piacerebbe trasferirsi in Italia?

“Ovviamente sì. La sua squadra preferita è il Milan”.