Svolta Bonucci per la Juve, apertura ad un top club estero

Juventus, possibile svolta in merito al futuro di Bonucci, finito nel mirino di un top club estero: il difensore apre alla destinazione

Dopo una stagione piuttosto deludente, con una prematura uscita dalla Champions League, un campionato concluso alle spalle di Feyenoord e Psv e una qualificazione alla Champions League sfumata, in casa Ajax si prospetta aria di rivoluzione.

Il club di Amsterdam, dopo una serie di importanti cessioni, è ora a caccia di nuovi innesti e guarda con interesse in Serie A. In particolare l’Ajax sta sondando il terreno per (almeno) un nuovo difensore centrale. Dopo aver ceduto Timber e Bassey in Premier League (il primo all’Arsenal e il secondo al Fulham), i ‘lancieri’ stanno pensando ad un innesto di esperienza da regalare al tecnico Steijn. E uno di questi nomi è Leonardo Bonucci.

Ajax, proposto Bonucci: il difensore apre all’ipotesi olandese

Il difensore della Juventus è infatti ai margini della rosa bianconera. La Juve lo ha messo sulla lista dei partenti e vi abbiamo raccontato come tra le squadre interessate ci fossero Lazio e Fiorentina. Lotito però si è tirato fuori, nonostante Sarri avrebbe gradito l’approdo del centrale a Roma.

Ora però Bonucci può partire per un’altra capitale europea. Nel corso del podcast ‘Kick Off’ del ‘Telegraaf’, il giornalista olandese Valentijn Driessen ha sottolineato come il nome di Bonucci sia stato proposto all’Ajax. Una proposta che sembra gradita: il difensore classe 1987 avrebbe dato risposta positiva e aperto al trasferimento in Olanda e il club, vista la carenza di centrali in rosa, è pronto a dire sì.

Il club, come detto, cerca nuovi innesti e le importanti partenze (oltre a Bassey e Timber è partito anche Tadic) hanno spazientito l’ambiente. Berghuis, uno dei giocatori più rappresentativi, ha chiesto esplicitamente rinforzi e chissà che Bonucci non possa essere il primo. Dopo Tahirovic, unico acquisto di questa estate arrivato tra l’altro dalla Roma, l’Ajax sembra pronto quindi a pescare nuovamente in Serie A. Bonucci è il primo della lista, ma agli olandesi piace anche Yacine Adli, in uscita dal Milan.