Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 31 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 31 luglio 2023

L’apertura della Gazzetta dello Sport con l’intervista a Marcus Thuram: “Parlerò con i gol”. Oltre all’attaccante nerazzurro, anche Gleison Bremer ha parlato dalla tournée americana: “Io, Allegri, lo scudetto. La mia Juve deve vincere”. Tra i bianconeri, poi, c’è chi è pronto a partire: “Zakaria se ne va. Giuntoli ecco i primi 20 milioni”. I rossoneri, intanto, continuano a fare colpi di mercato: “Musah ottovolante Milan”. Alle porte di agosto, si sta per aprire il mercato dei 9: “Bomber in bilico, David, Lukaku e Scamacca scaldano la Serie A”.

Il Corriere dello Sport titola su Big-Rom: “Il bluff di Lukaku”; l’attaccante belga risponde ad un tifoso nerazzurro, ma conferma l’esistenza della trattativa. L’Inter, intanto, si consola con una squadra sempre più forte: “Frattesi più Samardzic, il centrocampo migliore”. Gli altri titoli di giornata: “Napoli, rilancio per Koop”; “Roma, Mourinho furioso”.

Tuttosport titola con l’intervista a Gleison Bremer: “Juve, resto per vincere”. Il brasiliano è uno dei tasselli fondamentali da cui ripartono i bianconeri nella prossima stagione. Gli altri titoli di giornata: “Lukaku, giallo video e Giuntoli vola a Londra”; “Chiesa atto di fede, no a 20 milioni arabi”; “Musah 8° colpo Milan, che replica a Samardzic”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 31 luglio

In Francia continua a tenere banco la questione Mbappé, Le Figaro apre così: “Mbappé et le PSG, les dessous d’un bras de fer hors norme”. In Spagna, invece, Mundo Deportivo titola sul braccio di ferro per Dembele: “Guerra Barca-PSG”.