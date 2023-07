Niente blitz a Londra, Kane-Bayern: cosa sta succedendo

Rimandato l’incontro, si cerca l’accordo totale prima del blitz che potrebbe chiudere la trattativa per il bomber

Potrebbe innescarsi presto il domino di bomber che si aspetta dall’inizio del calciomercato. I nomi in ballo sono tanti e qualcuno coinvolge anche la Serie A. È il caso di Dusan Vlahovic per il quale c’è l’interesse, più o meno concreto, di Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.

Abbiamo raccontato come il club transalpino abbia un accordo con il bomber serbo, che non rappresenta comunque una prima scelta, così come i tedeschi che come priorità hanno Harry Kane. Per l’inglese, in cima alle preferenze anche del Psg, i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi.

Si è parlato di un blitz a Londra del Bayern Monaco, ma – stando a quanto riportato da ‘Sky Sport Deutschland’ – non c’è stato alcun viaggio in Inghilterra da parte dei dirigenti della società tedesca. Questo perché a Monaco di Baviera aspettano prima di chiudere l’accordo complessivo.

Calciomercato, Bayern-Kane: cosa sta succedendo

Nonostante il mancato blitz del Bayern Monaco a Londra per Harry Kane, continua la trattativa con il Tottenham.

Stando alla stessa fonte, infatti, pur se non è stato ancora raggiunto alcun accordo tra le due società, la trattativa continua. Dovesse concretizzarsi l’approdo in Bundesliga di Kane, il Psg si ritroverebbe senza il suo obiettivo principale e potrebbe virare sugli altri attaccanti presenti nella lista di Campos, tra i quali anche Vlahovic.