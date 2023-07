Conte torna in Serie A: scelto il nuovo club

Il tecnico leccese dovrebbe iniziare la nuova stagione senza panchina dopo l’addio al Tottenham dello scorso marzo

Ricomincerà senza Antonio Conte la nuova annata in arrivo. L’allenatore, che oggi festeggia i 54 anni, ha infatti deciso di non accelerare il suo ritorno in panchina dopo l’esperienza complicata nel corso delle ultime due stagioni al Tottenham e di prendersi del tempo per riflettere.

Dopo aver rescisso consensualmente l’accordo che lo legava al Tottenham lo scorso marzo, l’allenatore si è gradualmente allontanato dai riflettori. Non è da escludere, ad esempio, la possibilità di un anno sabbatico dopo un periodo difficile anche sul piano personale attraversato nella passata stagione. Per un vincente come Conte, del resto, un periodo di riposo potrebbe servire per ricaricare le pile e trovare le giuste motivazioni prima di accettare un nuovo progetto.

Lo stesso tecnico, va detto, non ha mai confermato l’ipotesi di voler andare incontro ad anno senza calcio e potrebbe rientrare in gioco anche a campionato in corso. Dopo aver chiuso in maniera anche piuttosto brusca con la Premier League, l’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana potrebbe decidere dunque di aprire al ritorno in Serie A, dove ha già allenato e vinto numerosi scudetti sulle panchine di Juventus prima e Inter dopo.

Calciomercato Juve, deciso il ritorno di Conte in panchina

Nel giorno del suo compleanno, abbiamo dunque individuato proprio Antonio Conte come protagonista del sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it.

Ai nostri utenti è stato infatti chiesto sua quale panchina, in caso di ribaltoni di inizio stagione, vedrebbero meglio Antonio Conte in Serie A. A trionfare è stato, com’era prevedibile, il ritorno di fiamma con la Juventus, scelta dal 46,6% dei tifosi. Subito dopo, nonostante il fortissimo legame che si è instaurato nell’ultimo biennio tra l’ambiente giallorosso e Mourinho, con il 23,8% è stata assegnata a Conte la panchina della Roma. Ex aequo, invece, in fondo alla classifica tra Inter e Milan, entrambe votate dal 14,8% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio. Non scalda, evidentemente, un ritorno del leccese sulla panchina nerazzurra dopo l’addio polemico dell’estate 2021.