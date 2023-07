Blitz in ritiro e accordo: via libera Vlahovic

Blitz nel ritiro per il bomber e accordo sempre più vicino: per Vlahovic e la Juventus può essere la svolta attesa

Può essere arrivata ad un punto di svolta l’attesa per il futuro di Dusan Vlahovic. Non è un segreto che il bomber può lasciare la Juventus davanti all’offerta giusta, ma finora non c’è stato nessun club che si è fatto concretamente avanti portando alla società bianconera la cifra richiesta (70-80 milioni).

Il Psg, tra le società interessate, è quella che ha fatto i passi più concreti avendo già avuto il sì del calciatore: a Parigi però aspettano la cessione di Mbappe, ma non solo. Ci sono altri attaccanti che piacciono a Luis Enrique e sotto la Torre Eiffel non hanno intenzione di sbagliare la scelta. Kane è in cima alla lista, Osimhen è un altro dei possibili candidati.

Proprio a tale riguardo, si registra una novità che potrebbe rappresentare una svolta importante anche per il futuro bomber del Psg e per Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, incontro per Osimhen: cosa cambia per Vlahovic

Calciomercato.it vi ha raccontato dell’ottimismo che si registra in merito al rinnovo di Victor Osimhen. Le parti viaggiano verso un accordo per il prolungamento del contratto (in scadenza attualmente nel 2025) con importante aumento dell’ingaggio e inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo accordo.

Proprio per provare a chiudere la trattativa, ieri sera nel ritiro del Napoli è piombato l’agente del bomber nigeriano. Inutile dire che si attende un incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis che potrebbe certificare l’accordo totale per il rinnovo di Osimhen.

Dovesse arrivare la fumata bianca su questo fronte, il capocannoniere dell’ultima Serie A uscirebbe (salvo clamorosi colpi di scena) dalla lista dei papabili per il Paris Saint-Germain che quindi si restringerebbe (sorprese escluse) a Kane e Vlahovic. Con il Bayern Monaco sempre forte sull’attaccante del Tottenham, ecco che il Psg potrebbe provare l’affondo in maniera concreta per il bomber della Juventus.

L’eventuale cessione di Vlahovic, aprirebbe poi le porte del club bianconero a Lukaku nonostante le parole dell’attaccante belga sulla trattativa. Un domino complicato che potrebbe essere innescato dall’incontro tra De Laurentiis e l’agente di Osimhen. La Juventus e Vlahovic aspettano.