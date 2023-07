Mollato dalla Juventus, il Napoli fiuta l’occasione

Cercato dalla Juventus, che poi lo ha mollato per chiudere per Vazquez, ora può finire al Napoli: affare in Spagna per gli azzurri

Si incrociano ancora le strade di Juventus e Napoli e potrebbero incrociarsi ancora più spesso in futuro. Non c’è solo Giuntoli a unire le due società, ma anche obiettivi comuni: vogliono tornare a vincere i bianconeri, vogliono difendere il titolo conquistato lo scorso anno gli azzurri.

Per farlo c’è bisogno di mettere su una rosa in grado di competere al vertice per tutto l’anno e può capitare che gli obiettivi coincidano. Ad esempio, Juventus e Napoli hanno la necessità di intervenire sulla fascia destra: Allegri attende un ulteriore rinforzo in difesa, Garcia spera di poter contare su un vice Di Lorenzo di livello.

Ed allora ecco che il nome che piace potrebbe essere lo stesso, anzi lo era. La Juventus, infatti, sembra ora aver puntato tutto su Facundo Gonzalez, giovane centrale uruguaiano in arrivo dal Valencia. Una scelta che ha di fatto chiuso la pista Alvaro Odriozola che si è aperta però improvvisamente per il Napoli.

Calciomercato Napoli, si punta su Odriozola

Lo spagnolo è stato a lungo accostato alla Juve che aveva fiutato la possibilità di acquistarlo senza un eccessivo esborso economico. Il 27enne, ex Fiorentina, è un esubero al Real Madrid e con il contratto in scadenza nel 2024 le merengues non possono certo richiedere cifre eccessive per cederlo.

Un aspetto questo che, stando a quanto riferisce ‘fichajes.net’, intriga non poco il Napoli che potrebbe provare a farsi avanti per l’esterno. Odriozola potrebbe quindi diventare un obiettivo di mercato della formazione campione d’Italia che per l’out destro segue da tempo anche Faraoni.

Dovesse non arrivare il terzino del Verona, ecco che la pista che porta allo spagnolo potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane, garantendo a Garcia un rinforzo con esperienza internazionale.