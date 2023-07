Nuovo affare in Inghilterra per il Milan: si chiude gratis

Calciomercato Milan, occasione a sorpresa: la trattativa che può cambiare nuovamente le carte in tavola

Tra i club italiani più attivi in questo frangente della sessione di calciomercato, impossibile non menzionare il Milan. I rossoneri, grazie ai soldi ricavati dalla cessione di Sandro Tonali, sono riusciti a puntellare il centrocampo e la trequarti con innesti di qualità, in grado di fornire un contributo importante nell’immediato e di aumentare il ventaglio di alternative a disposizione di Stefano Pioli.

Come anticipato da calciomercato.it, l’area mercato del Milan si prepara a mettere a segno un altro colpo in entrata: la trattativa per Musah, infatti, ha ormai imboccato il traguardo d’arrivo. E così il jolly del Valencia andrà a rinfoltire la casella acquisti che annovera già Romero, Sportiello, Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders, Chukwueze, Okafor. Ma non è finita qui. Il ‘Diavolo’, infatti, vuole imprimere una sterzata importante anche alle diverse trattative in uscite architettate negli ultimi giorni. In quest’ottica va inserita l’ultima indiscrezione che vede l’estremo difensore Devis Vasquez protagonista.

Calciomercato Milan, Vasquez-Sheffield Wednesday: le ultime

Secondo quanto evidenziato da Sky, infatti, il Milan sarebbe in trattative con lo Sheffield Wednesday per definire l’approdo di Devis Vasquez in Inghilterra. L’affare ha subito un’accelerata importante nelle ultime ore, al punto che si sta ragionando sulla base di un prestito secco.

Laddove si concretizzasse quest’operazione, si tratterebbe di un’occasione di crescita importante per Vasquez. Acquistato dal Milan nella scorsa sessione invernale di calciomercato, l’ex estremo difensore del Guaranì potrebbe dunque volare in Championship, per trovare con continuità un posto da titolare. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi importanti in tal senso a stretto giro di posta.