“Inter tradita da Lukaku, ma ha commesso un errore”: stoccata ai nerazzurri

Continua a far discutere il ‘tradimento’ di Lukaku all’Inter: ma ci sono critiche anche per il comportamento del club

Romelu Lukaku e l’Inter, una storia finita davvero in malo modo, nonostante le premesse fino a qualche settimana fa, in vista di un ennesimo ritorno del belga in nerazzurro, sembrassero ottime.

Il voltafaccia del belga, avvenuto proprio mentre il club milanese si preparava a sferrare l’offensiva decisiva con il Chelsea, ha tenuto banco tra i principali avvenimenti di mercato e continua a farlo. Il giocatore, tentato dal corteggiamento della Juventus, attende ora di poter chiudere con i bianconeri. Mentre l’Inter, amareggiata, ha dovuto virare su altre piste per l’attacco. Al di là delle voci su un presunto tentativo di riappacificazione portato avanti da Lukaku e che comunque non sarebbe stato in ogni caso accettato ad Appiano Gentile visto il comportamento del giocatore.

“L’Inter ha sbagliato”: anche i nerazzurri hanno colpe nella vicenda Lukaku

Un comportamento che è stato stigmatizzato anche da Lautaro Martinez nella sua intervista apparsa sulla ‘Gazzetta dello Sport’, in cui il neo capitano interista ha svelato tutta la sua delusione. Ma secondo qualcuno ci sono delle responsabilità anche da parte nell’Inter nella gestione della vicenda.

Lo sostiene Sandro Sabatini, che spiega come l’Inter, conoscendo Lukaku, avrebbe dovuto agire diversamente per tutelarsi e per non rimanere spiazzata dal dietrofront poi avvenuto. Il giornalista di ‘Sport Mediaset’, intervenuto a ‘Radio Radio’, ha affermato: “A me non risulta che Lukaku abbia mandato messaggi di scuse verso l’Inter. Ha tradito e Lautaro Martinez l’ha raccontato, ma non è la prima volta che lo fa. L’Inter ha fatto partire Dzeko, senza avere la firma di Lukaku: questa mossa del club nerazzurro è stata sbagliata“.