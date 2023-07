Inter, finalmente un portiere per Inzaghi: lo scambio sblocca l’affare

Si muove il mercato dei portieri intorno all’Inter che ha da potenziare il reparto dopo le tante partenze di questa estate. Al netto di Sommer spunta anche lo scambio per il secondo

Dopo gli addii di Handanovic ed Onana la porta dell’Inter è rimasta sostanzialmente quasi sguarnita, al netto delle soluzione tampone e momentanee dell’ultimo periodo. I nerazzurri sono infatti al lavoro da tempo sulla sostituzione degli illustri partenti, con Yann Sommer grande favorito per raccogliere l’eredità di Onana da titolare.

Come raccontato dalla nostra redazione, si è registrato nei giorni scorsi un avvicinamento con il Bayern Monaco per il trasferimento dell’estremo difensore elvetico. Nello specifico l’affare si aggira sui 4,5 milioni di euro, cifra quindi inferiore alla clausola da 6 milioni. Lo stesso Sommer, anche oggi titolare in amichevole contro il Kawasaki, freme per vestirsi di nerazzurro ed ha già un accordo pronto per un contratto fino al 2025.

Al netto di quello che sarà il primo portiere, l’Inter lavora anche sulle alternative, col nome del giovane Trubin che stuzzica ma si fa anche più complicato. I nerazzurri non hanno ancora l’intesa con lo Shakhtar per un estremo difensore che ha comunque il contratto in scadenza tra un anno, quando senza rinnovo si libererebbe a costo zero.

Calciomercato Inter, caccia anche al secondo portiere: idea di scambio con Audero

Al netto di come andrà ad esaurirsi la vicenda per Trubin, un altro nome per il ruolo di secondo portiere che aleggia nella Milano nerazzurra è quello di Emil Audero, portiere della Sampdoria retrocessa in Serie B.

Si tratta di un estremo difensore di esperienza e comprovato valore, per il quale la strategia potrebbe essere diversa. Secondo quanto riferito da insider di mercato su Twitter si starebbe vociferando di un potenziale scambio di prestiti tra lo stesso Audero e Filip Stankovic, giovane portiere nerazzurro e figlio dell’ex calciatore Dejan, allenatore nell’ultima stagione proprio della compagine blucerchiata.

Stankovic jr ha giocato nell’ultimo periodo nelle amichevoli dell’Inter e continua il proprio percorso di crescita. Un’avventura in prestito potrebbe essergli quindi molto utile.