Allegri perde il suo pupillo: infortunio che cambia il mercato della Juve

Molto stimato dal tecnico bianconero, il calciatore ha fatto rientro a Torino e probabilmente salterà la prima giornata di Serie A

Incedibile per Allegri, ma l’infortunio accusato negli Stati Uniti – a meno di un veloce recupero – impedirà al tecnico livornese di impiegarlo già nella prima giornata di campionato.

Stiamo parlando di Rovella, alle prese con una lieve lesione muscolare. Il centrocampista della Juventus ha saltato la sfida con il Milan negli States e non giocherà nemmeno quella con il Real Madrid che concluderà la tournée americana dei bianconeri. Oggi l’ex Genoa è tornato a Torino per proseguire nel programma di recupero già iniziato negli USA.

Per Rovella nulla di preoccupante, ha fatto ritorno a Torino in anticipo per cercare di rientrare in gruppo una volta che la squadra ricomincerà ad allenarsi alla Continassa.

Rovella ko, la Juventus accelera per Kessie

Non impossibile, ma certamente difficile un recupero di Rovella per la prima di campionato, fissata per il 20 agosto in casa dell’Udinese.

L’infortunio del 21enne di Segrate, seppur non preoccupante, potrebbe cambiare il calciomercato bianconero. Ossia spingere ulteriormente Giuntoli ad acquistare un’altra mezz’ala. Il prescelto in tal senso rimane sempre Franck Kessie, il quale però va convinto a riapprodare in Italia.