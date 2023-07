Sousa, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

La Salernitana è guidata da Sousa; il tecnico, nell’ultima stagione, ha portato il club a conquistare la permanenza nel campionato italiano.

Il successo contro l’Atalanta, grazie alla rete di Candreva, ha permesso alla Salernitana di conquistare la seconda salvezza consecutiva nel massimo campionato italiano.

L’arrivo di Paulo Sousa ha permesso al club di ritrovare l’entusiasmo per uscire da una situazione che si stava facendo decisamente complicata; il tecnico, con le sue idee, ha permesso alla Salernitana di compiere un’altra piccola impresa.

Nella prossima stagione, chiaramente, l’obiettivo non cambia ed è quello di mantenere la categoria; compito per nulla semplice considerando le difficoltà del massimo campionato italiano e la concorrenza che la Salernitana si ritroverà ad affrontare.

L’esordio, contro la Roma, non sarà semplice ma il club deve provare (fin da subito) ad ottenere i punti necessari per costruirsi la salvezza. E’ chiaro come, per mantenere la categoria, serva obbligatoriamente fare della proprio stadio l’elemento cardine della salvezza.

Altro punto di forza per la Salernitana è, senza nessun dubbio, il proprio tecnico; Paulo Sousa sa come far giocare il proprio club per andare ad ottenere la permanenza nel massimo campionato italiano.

In che ruolo ha giocato Sousa?

Da giocatore, Sousa era un centrocampista centrale con possibilità di essere impiegato sia davanti alla difesa sia come trequartista alle spalle del centravanti.

L’attuale allenatore della Salernitana era dotato di grande tecnica, ottima personalità e riusciva, grazie alla sua enorme doti tecniche, di essere preciso con i lanci lunghi.

Proprio per questo era capace di dettare tempi e ritmi di gioco. Abile sia nell’aiutare il reparto arretrato sia nell’iniziare l’azione offensiva, la sua carriera è stata sì ricca di successi ma anche con qualche problema fisico di troppo.

In che squadre ha giocato Sousa?

Passiamo, ora, alle squadre in cui ha militato Sousa; la carriera calcistica dell’attuale tecnico della Salernitana è iniziata con il Benfica dove riuscì a dimostrare, fin da subito, le sue doti tecniche. L’esperienza in uno dei più grandi club portoghesi si concluse a causa dei problemi economici della società; Paulo Sousa venne, dunque, venne ceduto allo Sporting Lisbona.

Una parte decisamente importante della carriera di Paulo Sousa è stata alla Juventus; si è trasferito in bianconero nel 1994. Esperienza in cui l’ex centrocampista si è tolto diverse soddisfazioni a livello di trofei; tra i suoi gol con la Juve non possiamo non ricordare quello realizzato (nel 1996) nella semifinale di ritorno di Champions contro il Nantes.

Terminata l’esperienza con la Juventus si trasferisce al Borussia Dortmund dove riesce a conquistare la sua seconda Champions League battendo, in finale, proprio i bianconeri. La sua avventura in Italia, però, non è conclusa; Sousa, infatti, si trasferisce all’Inter.

Periodo non fortunatissimo: da quel momento, infatti, il rendimento dell’ex centrocampista fatica ad essere quello dei suoi primi anni. Parma, Panathinakos ed Espanyol le sue ultime esperienze da calciatore. Una carriera decisamente promettente di un calciatore forte ma che è stato limitato da alcuni problemi fisici.

Quanti titoli ha vinto Sousa da giocatore?

La bacheca di Paulo Sousa come giocatore è decisamente ricca; l’ex centrocampista, infatti, ha vinto diversi titoli sia a livello nazionale sia dal punto di vista internazionale. Con la maglia del Benfica ha conquistato un campionato, una Coppa portoghese e e una Supercoppa di Portogallo.

Diverse soddisfazioni sono arrivate anche con la maglia della Juventus; in bianconero, infatti, ha vinto una Serie A, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Champions League. Tre titoli internazionali conquistati anche con il Borusssia Dortmund: una Supercoppa di Germania, una Champions e e una Coppa Intercontinentale.

Possiamo, dunque, andare a sottolineare come la carriera di Paulo Sousa sia stata decisamente ricca di soddisfazioni; ha giocato in squadre di grande importanza togliendosi non poche soddisfazioni. Ora, come allenatore, vuole guidare la Salernitana alla salvezza.