Scontro con il club ed esonero UFFICIALE: va in Arabia

L’allenatore non ha resistito alla ricca offerta e ha manifestato la volontà di andare in Arabia

Non è il primo e probabilmente non sarà l’ultimo. Il calciomercato estivo 2023 vede come dominatore incontrastato, sia sul campo che in panchina, il campionato arabo dove sono approdati tantissimi protagonisti del calcio europeo.

Il Salisburgo ha ufficializzato la separazione con il proprio allenatore Matthias Jaissle. La particolare scelta, arrivata a solo 48 ore dal debutto in campionato della formazione austriaca, ha una motivazione precisa.

Il tecnico ha infatti aperto alla trattativa con l’Al-Ahli, club che tanto si sta facendo notare in questa fase di mercato. La squadra saudita, che ha acquistato Mahrez dal Manchester City annunciandolo nelle scorse ore, vuole far sedere sulla propria panchina un profilo di spessore.

Ecco perchè il nome di Jaissle, che vanta partecipazioni in Champions League e trofei alzati in Austria, fa gola alla dirigenza araba. Un desiderio proveniente da entrambe le parti che infatti stanno finalizzando le operazioni, con il Salisburgo che ha ufficializzato la separazione.

Il duro comunicato del Salisburgo su Jaissle

La società austriaca non ha gradito il comportamento di Jaissle. Allenatore della squadra dal 2021, la sua decisione non è piaciuta alla dirigenza.

Quest’ultima infatti, nella seconda parte del comunicato, ha evidenziato come questa scelta sia avvenuta a ridosso dell’inizio del campionato, lasciando il club in difficoltà.

Senza giri di parole, l’amministratore delegato Stephan Reiter ha espresso così il pensiero della società: “Crediamo che un allenatore così intensamente preoccupato per un possibile cambio di società a due giorni dall’inizio di una stagione importante, in questo inizio non dovrebbe essere lì. Vogliamo iniziare la nuova stagione con piena energia e convinzione. Per questo abbiamo bisogno del 100% di attenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti.” Un messaggio chiaro, testimonianza della frattura netta tra il club e l’ormai ex allenatore.

Leonardo Santini