Ribaltone Juventus: “Vlahovic da tenere e Allegri da cambiare”

In casa Juventus si continua a discutere il futuro di Vlahovic, ma c’è chi pensa che tra i bianconeri dovrebbe essere Allegri a lasciare

Amichevole col sorriso, per la Juventus, a Los Angeles contro il Milan. I bianconeri, al primo test di una certa importanza a tre settimane dal via del campionato, hanno battuto i rossoneri ai rigori, dopo che la gara si era conclusa sul 2-2. Buone risposte per Allegri, nonostante una gara passata a rincorrere.

La Juventus ha mostrato carattere e ha rimontato due volte i rossoneri. Si sono ben distinti Chiesa e Weah, apparsi già in ottima forma con le loro sgasate. Non c’era Vlahovic, come noto, hanno fatto il loro prima Kean e poi Milik. Rimangono gli interrogativi sul futuro dell’attaccante serbo, che mentre cerca di mettere a punto la miglior condizione rimane in bilico sul mercato. A fronte della giusta offerta, il bomber potrebbe partire, facendo posto verosimilmente a Lukaku. Ma è un tema questo su cui l’opinione si divide e non mancano i difensori del centravanti ex Fiorentina.

“Allegri è il problema della Juventus”: c’è già la sentenza sul livornese

Il suo rendimento in bianconero, in un anno e mezzo, non è stato esaltante, anzi. Ma vengono sottolineate le responsabilità di Allegri in questo. In particolare da Furio Focolari, opinionista di ‘Radio Radio’.

Un attacco piuttosto duro, quello all’allenatore bianconero: “Il problema della Juventus non è Vlahovic ma è Allegri e la mancanza di un gioco – ha spiegato – La Juve avrebbe dovuto cambiare l’allenatore e non il centravanti. L’attaccante ce l’ha ed è fortissimo, è il tecnico che non funziona. Se Vlahovic rimane è un bene per la Juventus, ma se Allegri lo fa giocare spalle alla porta, cambia poco”. Sul possibile approdo di Lukaku: “Sono occasioni di mercato, non strategie: se può la Juve vende Vlahovic e prende Lukaku, magari in prestito perché è un giocatore scomodo per il Chelsea“.