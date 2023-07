Pagano la clausola, da Osimhen a Vlahovic: la Serie A ne esce stravolta

Una svolta importante arriva dal Paris Saint-Germain: clausola pagata, stravolto anche il calciomercato di Serie A

Novità importanti da Parigi che potrebbero avere ripercussioni anche sulla Serie A e le big del nostro campionato.

Si sa che il Paris Saint-Germain è uno di quei club capace di indirizzare in maniera importante di mercato, soprattutto ora che c’è in ballo un nome clamoroso come quello di Kylian Mbappe. L’attaccante francese, in scadenza nel 2024, non ha intenzione di rinnovare il contratto e la società ha fatto presente che senza prolungamento sarà addio già quest’anno alle giuste cifre.

L’offerta choc arrivare dall’Arabia Saudita non ha fatto breccia nel cuore del calciatore dove sembrerebbe esserci lo stemma e il nome del Real Madrid. Nell’attesa che si muova qualcosa, la società transalpina avrebbe fatto una mossa importante per cautelarsi: il Psg, infatti, stando a quanto riferisce ‘RMC’, sarebbe pronto a pagare la clausola di Ousmane Dembele per prendere l’attaccante francese dal Barcellona.

Una clausola da 50 milioni di euro (fino al 31 luglio) che da Parigi sono pronti a sborsare per regalare a Luis Enrique un calciatore che al tecnico spagnolo piace molto.

Calciomercato Psg, Dembele verso Luis Enrique: cosa cambia per la Serie A

Resta da vedere cosa farà Dembele davanti alla volontà del Psg di pagare la clausola per prenderlo dal Barcellona. Finora il francese è stato irremovibile nel voler continuare a vestire la maglia blaugrana, rifiutando le sirene saudite, ma bisogna vedere quel che farà davanti alla prospettiva di approdare sotto la Torre Eiffel.

Una decisione che avrebbe ripercussioni anche sul calciomercato delle big di Serie A. Non è un segreto che il Psg per il post Mbappe ha messo gli occhi su alcuni calciatori del nostro campionato. Vlahovic su tutti, per il quale ci sarebbe già una bozza di accordo, ma anche Osimhen, mai come ora vicino al rinnovo al Napoli.

L’arrivo di Dembele potrebbe rappresentare la scelta di Luis Enrique per l’attacco, in caso di addio di Mbappe, o essere completamente slegata come sostiene ‘sport.es’, secondo cui il calciatore del Barça rappresenta una richiesta del tecnico spagnolo al di là di ciò che accadrà con il bomber.