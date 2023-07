Juventus fuori dalle coppe: ecco chi prenderà il suo posto

La Uefa ha sanzionato la Juventus escludendola dalle coppa: ecco la squadra che prenderà il suo posto in Conference League

La decisione della Uefa alla fine è arrivata: la Juventus fuori dalle coppe per la stagione 2023/2024 e costretta a pagare una multa di 20 milioni di euro, dei quali 10 condizionati.

Questa la sentenza che chiude il caso che ha caratterizzato la scorsa stagione calcistica e che in Italia ha portato ad una pesante penalizzazione in campionato (10 punti) più una ammenda più contenuta (poco più di 700mila euro). Con questa decisione della Uefa, si libera un posto in Conference League per le squadre italiane.

Un posto che sarà occupato dalla Fiorentina: la squadra di Italiano, finalista della scorsa edizione della competizione (battuta dal West Ham), potrà tentare nuovamente l’assalto alla coppa. Un ‘ripescaggio’ dovuto al piazzamento nello scorso campionato: la viola ha chiuso, infatti, all’ottavo posto subito dietro la Juventus, settima. Da qui la possibilità di partecipare alla prossima Conference League.