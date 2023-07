Juve-Milan, pari anche negli infortuni: Allegri e Pioli ne perdono due

La Juventus vince ai rigori il derby italiano, ma al pari del Milan perde un tassello per infortunio. La situazione in infermeria

I rigori sorridono alla Juventus del derby tutto italiano di Los Angeles contro il Milan. I bianconeri l’hanno spuntata nella lotteria dei sedici metri dopo il 2-2 dei tempi regolamentari griffato dalle reti di Thiaw e Giroud per i rossoneri e da Danilo e dall’autogol del centravanti francese per l’undici allenato da Allegri.

Non arrivano però buone notizie sul fronte infermeria per i due allenatori. Nel corso della partita, Pioli ha infatti dovuto rinunciare a Calabria: il canterano milanista ha accusato un affaticamento alla coscia destra che verrà valutato nei prossimi giorni. Prima del fischio d’inizio, invece, a dare forfait dalla parte bianconera era stato Perin. Il portiere ex Genoa è alle prese con un trauma contusivo alla spalla. Lo staff medico della Juve valuterà nelle prossime ore se l’estremo difensore potrà recuperare in tempo per l’ultima amichevole della tournée negli Stati Uniti contro il Real Madrid. Allegri aveva già dovuto rinunciare a Rovella, che oggi rientrerà a Torino per smaltire un problema di natura muscolare.