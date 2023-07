Juve-Milan, l’amichevole americana va ai bianconeri: super Pinsoglio ai rigori

Esordio stagionale per la Juventus di Massimiliano Allegri che batte in amichevole il Milan. Decisivo Pinsoglio ai calci di rigore, lampi di Chiesa in casa bianconera

Antipasto di Serie A e di big match al Summer Tour 2023 in corso negli Stati Uniti. Nella notta è andata in scena l’amichevole tra Juventus e Milan.

Per i bianconeri si trattava dell’esordio stagionale dopo l’annullamento della prima sfida col Barcellona. Tante le assenza per Allegri, che ha dovuto fare a meno di Vlahovic, Pogba e dei big rimasti alla Continassa come Rabiot e Fagioli. A sbloccare il match è Thiaw al minuto 23: sulla punizione battuta da Theo Hernandez svetta il difensore, che anticipa tutti e trafigge Szczesny. Il primo gol della stagione bianconera porta la firma di Danilo: cross di Chiesa su angolo, sfiora McKennie e Maignan compie un miracolo sulla conclusione ravvicinata di Gatti. La zampata vincente però è del capitano della Juve. Successivamente fa tutto Giroud, con la rete del momentaneo 2-1 e l’autogol che fissa il punteggio sul 2-2. Girandola di cambi e tanti giovani in campo fino ai calci di rigore. Gli uomini decisivi in casa bianconera sono Pinsoglio, che para due rigori, e Soule autore del gol decisivo.

JUVENTUS-MILAN 2-2: 23′ Thiaw (M), 33′ Danilo (J), 39′ Giroud (M), 47′ aut. Giroud (J).

SEQUENZA RIGORI: Romero ALTO; Milik GOL; Adli GOL; Iling-Junior PARATO; Pobega PARATO; Nicolussi GOL; De Ketelaere GOL; Huijsen GOL; Colombo GOL; Kostic PARATO; Bartesaghi PARATO; Soulé GOL.