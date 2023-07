Colpo di scena Juventus: blitz dall’Arabia per Chiesa

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni sul futuro di Federico Chiesa: dalla possibile irruzione dell’Al-Nassr alla scelta sul suo futuro

Nella convincente prestazione fornita al cospetto del Milan, non sono mancate le note liete in casa Juventus. Dalla cintola in su, infatti, la compagine bianconero ha messo in evidenza ottime individualità e una buona gamba, con Weah e Chiesa sugli scudi.

L’esterno offensivo italiano ha calamitato nelle ultime settimane diverse indiscrezioni di mercato. Il suo futuro sembrava essere in discussione, vista la scelta di Allegri di passare in pianta stabile al 3-5-2, con modifiche eventualmente in corso d’opera. In realtà proposte concrete che accontentassero sia la Juventus che il calciatore non sono arrivate. Legato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto in scadenza nel 2025, l‘ex Fiorentina è valutato dalla Juve almeno 60 milioni di euro. Dal canto loro i bianconeri non hanno alcuna intenzione di scendere al di sotto di questa soglia per non depauperare quello che viene considerato a tutti gli effetti un patrimonio del club. Le sirene dall’estero per Chiesa, però, stanno continuando a suonare con una certa continuità.

Calciomercato Juventus, l’Al-Nassr monitora Chiesa: lo scenario

L’ultima, in ordine di tempo, arriva dall’Arabia. Secondo quanto riferito da Rudy Galetti, infatti, l’Al-Nassr avrebbe effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Al momento, però, non ci sarebbero stati ancora contatti ufficiali tra le parti. Chiesa vuole continuare a giocarsi le sua chances all’ombra della Mole e per adesso non ha minimamente preso in considerazione l’idea di cambiare aria.

Dal canto suo la Juve considera il figlio d’arte un calciatore importantissimo attorno al quale far ruotare il nuovo corso. La situazione di impasse venutasi a determinare nelle scorse settimane, dunque, sembra essere ormai alle spalle. Salvo clamorosi colpi di scena, non saranno questi timidi approcci dall’Arabia a cambiare le carte in tavola: il futuro di Chiesa si chiama Juventus. Ad ogni modo staremo a vedere se ed eventualmente in che modo l’Al-Nassr uscirà allo scoperto per Chiesa, blindato dalla Juve e sempre più al centro del progetto bianconero.