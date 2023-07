Benitez, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

In molti ricorderanno Benitez allenatore in Italia, ma sul suo passato di calciatore in pochi sanno dove ha giocato e il ruolo. Scopriamolo.

Il calcio è fatto anche di atleti che dopo aver appeso le scarpette al chiodo ed essersi ritirati dalla carriera sul campo di gioco, scelgono di intraprendere un nuovo percorso sempre nel mondo del pallone – ma questa volta nella veste di allenatori.

Tra gli ex giocatori poi diventati coach di alto livello vi sono nomi illustri del calcio italiano, a partire ad esempio dal notissimo Carlo Ancelotti che ha vinto tutto e che ora sarà allenatore della nazionale brasiliana, come pure tanti altri nomi comunque noti e dal passato importante. Basti pensare ai due fratelli Inzaghi, Filippo e Simone che si stanno facendo notare anche come tecnici.

Ebbene, forse non tutti sanno che Rafael Benitez Maudes, un allenatore che qualche anno fa abbiamo visto in panchina in Serie A, vanta un discreto passato sul campo come calciatore professionista.

Proprio così: Benitez, detto in breve Rafa, è stato un calciatore prima di diventare mister. In quest’ultimo ruolo negli anni ha brillato, grazie alla conquista di numerosi trofei sia nazionali che internazionali, ma anche a livello di atleta vi sono almeno alcuni motivi per ricordarlo. Ecco allora una sintetica scheda su di lui, con il ruolo occupato sul terreno di gioco, le squadre in cui ha militato e i trofei vinti da calciatore. Tutti i dettagli per saperne di più.

In che ruolo ha giocato Benitez?

Rafa Benítez è originario di Madrid e proprio nel Real ha mosso i passi da calciatore. A livello tecnico-tattico durante la carriera di giocatore, occupò in campo la posizione di difensore e centrocampista. Pertanto per lui non mancarono doti in marcatura, abilità nel contrasto e nel senso della posizione, ma – avendo giocato anche in mezzo al campo – al Rafa ex calciatore debbono essere riconosciute anche abilità tecniche quanto meno discrete e visione di gioco.

Tuttavia di Rafa Benítez, ex calciatore di ruolo centrocampista difensivo, non c’è moltissimo da dire sul suo profilo di professionista sul terreno di gioco – piuttosto ce n’è molto di più in riferimento al profilo di allenatore. Insomma è il classico profilo dell’ex atleta che si è preso numerose rivincite nello sport più amato, ma non come calciatore bensì come tecnico. Di esempi come questo ce ne sono moltissimi.

In che squadre ha giocato Benitez

Rafa ha giocato in particolare in squadre spagnole, ma la sua carriera come calciatore professionista – dicevamo – non ha avuto picchi di altissimo livello. Anzi Benitez visse la sua esperienza di atleta professionista in un lasso di tempo relativamente breve, ed anzi la sua carriera durò davvero poco. Da calciatore fu attivo tra gli anni ’70 e la prima metà degli anni ’80.

I primi anni nel settore calcistico li fece nelle giovanili del Real Madrid, periodo 1972/1974, senza però riuscire a fare quel salto di qualità che serve ad approdare nella prima squadra dei blancos. Ecco perché Benitez continuò a giocare per questa società sportiva, ma con il Castilla, di fatto la squadra B o squadra satellite del Real. Vi giocò per molto tempo, dal 1974 al 1981, collezionando più di 240 presenze.

Di seguito la sua esperienza calcistica sul campo lo portò al Parla, periodo 1981/1985: qui grazie alle sue buone prestazioni in campo contribuì alla promozione nella Segunda División B. Per lui nel club più di 120 presenze in totale.

Ancora un cambio di casacca in seguito: per lui infatti un’esperienza – di certo non lunghissima – con il Linares, club minore spagnolo in cui milito nella stagione 1985/1986. Qui in totale 34 presenze.

Tuttavia furono gli infortuni a segnare in modo determinante la sua carriera di atleta, molto più che le prestazioni sul campo o le squadre in cui si è trovato. Anzi, proprio a seguito di vari guai fisici scelse decide di appendere le scarpette al chiodo, per iniziare la sua carriera di allenatore.

Quest’ultima lo portò così a soli 26 anni ad essere già l’allenatore delle giovanili del Real Madrid. Un’età in cui oggi un calciatore è ancora nella prima fase della carriera, ma che per Rafa Benitez fu l’inizio di un percorso nuovo e vincente.

Quanti titoli ha vinto Benitez da calciatore

Non c’è molto da ricordare nel palmares del Rafa Benitez calciatore. Per lui infatti soltanto un titolo di Tercera División con il Parla, nella stagione 1981/1982. Da notare che la Tercera División era la quarta categoria del campionato spagnolo di calcio, quella più inferiore gestita dalla federazione nazionale e la quella più elevata ad essere di natura dilettantistica.

Molti di più i trofei da allenatore, tra cui ad esempio due campionati spagnoli con il Valencia, stagione 2001/2002 e 2003/2004 e una Champions League nel 2005 con il Liverpool.

Benitez come allenatore riuscì ad allenare la prima squadra del Real in una sola stagione, la 2015/2016, ma l’avventura fu avara di risultati tanto che, dopo pochi mesi, per lui vi fu il passaggio al club inglese del Newcastle. Tuttavia, negli anni i successi altrove non sono mancati, sancendone il riscatto dopo una carriera non brillante di calciatore professionista.