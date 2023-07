Allegri blinda Chiesa, poi l’annuncio sull’esubero: “È dentro la squadra”

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo l’amichevole vinta ai rigori contro il Milan. Annunci su Chiesa e McKennie

È andata alla Juventus, dopo i calci di rigore, l’amichevole americana contro il Milan. Allegri può sorridere per le ottime prestazioni di Chiesa e del neo arrivato Weah.

Nel post partita, in conferenza stampa, l’allenatore bianconero ha parlato così: “Abbiamo fatto un buon allenamento, il Milan aveva già un match nelle gambe. Vincere aiuta, i ragazzi si sono ben comportati. C’è una buona base per ripartire”. Il tecnico blinda Chiesa sul mercato: “Si è presentato bene, ha una gamba diversa rispetto all’anno scorso ma era normale. Sapevamo che sarebbe stato un anno di transizione. Sono contento per come si è presentato, per lo spirito e per la voglia che ha di fare un’annata importante”.

Infine, sugli americani McKennie e Weah: “Anche Weston è rientrato bene. È dentro la squadra e sono contento di come sta lavorando e di quello che sta facendo. Weah ha avuto un buon impatto. Si tratta di un giocatore valido, che si mette sempre a disposizione”.