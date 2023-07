Vivarini, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

La carriera da calciatore dell’allenatore del Catanzaro Vincenzo Vivarini: tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Il mondo del pallone non è soltanto quello della Serie A, delle coppe internazionali e delle grandi competizioni che vedono impegnate le nazionali. In questo sport ci sono tantissime figure minori, che però ne costituiscono in verità l’ossatura, quella sostanza che – insieme a società sportive poco prestigiose o blasonate ma dal cuore pulsante – costituisce l’essenza del calcio e ne testimonia la passione.

Pensiamo ad esempio al nome di Vincenzo Vivarini, che a molti appassionati di questo sport non dirà granché ma che invece è degno di essere menzionato e conosciuto. Negli ultimi tempi si è parlato di lui in veste di allenatore, dato che dopo quasi vent’anni ha riportato il Serie B un club come il Catanzaro, che nella sua storia fece benissimo anche in Serie A.

Ma molti – dicevamo – probabilmente non sanno qual è il passato di atleta di Vivarini, il suo ruolo in campo, le squadre in cui ha militato e i titoli conseguiti. Ecco allora una breve e sintetica scheda sul suo conto, per scoprire quali sono stati i punti chiave del suo percorso di calciatore. I dettagli.

In che ruolo ha giocato Viviarini

Nessun dubbio sulla posizione in campo di Vincenzo Vivarini. All’epoca della sua carriera professionistica giocò sempre come attaccante, essendo il ruolo che nelle varie squadre in cui si è trovato a giocare, ha sempre ricoperto con maggior naturalezza e che dunque più gli si addiceva.

In che squadre ha giocato Vivarini

Non una bandiera di club: Vivarini ha girato molte squadre nella sua non breve carriera di calciatore. Gli esordi al Pescara ad inizio anni ’80, per poi passare al Celano e di seguito al Turris sul finire della penultima decade del secolo scorso. Nel 1990 l’approdo al Cosenza, dove giocò in Serie B – suo massimo traguardo a livello professionale come calciatore, dato che mai riuscì a debuttare il Serie A.

Dopo la non lunga esperienza nella squadra calabrese, Vincenzo Vivarini è andato a giocare al Monza, e poi al Baracca Lugo. Nel giro di pochi anni, ovvero nello spazio compreso negli anni ’90, l’attaccante indossò anche le maglie di Gualdo, Ferentino, Isola Liri, San Severo e Caltagirone. A dimostrazione che si è trattato comunque di un calciatore richiesto sul mercato.

In particolare la stagione 1996/1997 fu quella in cui la sua vena realizzativa fu maggiore, dato che riuscì a realizzare 20 gol in 34 partite con il Caltagirone, squadra che all’epoca militava nella categoria dei dilettanti.

Le molte realizzazioni permisero però al club di sfiorare, ma non di conseguire, il traguardo della C2. Si ritirò sul finire degli anni ’90, quando militava nella Narnese. Seguì subito una lunga gavetta di allenatore, ovvero un periodo in cui Vivarini allenò varie squadre minori, per poi fare il grande risultato al Catanzaro, con la promozione in Serie B.

Quanti titoli ha vinto Vivarini da calciatore

I titoli, premi, coppe e quant’altro sono sempre il traguardo massimo di ogni calciatore professionista. Ma non tutti ovviamente riescono ad ottenerne, specie in grande quantità. Vincenzo Vivarini, pur non avendo mai avuto una carriera di prestigio in qualche club di Serie A, può comunque ricordare con soddisfazione il conseguimento di una Coppa Italia Serie C, che ottenne ai tempi della militanza nel Monza, stagione 1990/1991.