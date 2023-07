“Sky tagliata fuori”: terremoto per i Diritti Tv

Le società di Serie A e la Lega non ancora trovato ancora una soluzione per i Diritti Tv del prossimo quinquennio. La situazione non è delle più rosee

Continua la diatriba sui Diritti Tv 2024/29 all’interno della Lega Serie A. Neanche dopo l’Assemblea di ieri si è arrivati a una soluzione e tutto rimandato al termine dell’estate.

Le offerte private di Dazn, Sky e Mediaset non hanno convinto le società della massima serie, con l’Ad De Siervo che rimane comunque fiducioso sulla quadrata del cerchio e come piano alternativo ha aperto al possibile lancio del canale della Lega. “Restiamo ottimisti, ma se non fosse possibile trovare un punto d’incontro allora saremmo pronti a fare il nostro canale“, le parole di De Siervo in merito a margine della presentazione della ‘Radio Tv Serie A RDS’.

Ad alimentare dubbi sulle trattative e il futuro del prossimo quinquennio in chiave diritti televisivi è però Maurizio Pistocchi attraverso il proprio profilo Twitter.

Il giornalista non va già per il sottile e svela un importante retroscena sulla corsa ai Diritti Tv. “Quello che nessuno dice: c’è una sola offerta concreta, quella di Dazn che arriva a 750 milioni a condizione che Sky venga tagliata fuori e all’emittente satellitare non vengano concessi neppure gli highlights dei gol. Mediaset ha offerto una cifra molto inferiore alla richiesta per la gara in chiaro, ma viene vista come garante in una situazione nella quale più di una società ha seri dubbi su Dazn (che è in pesante perdita in tutto il mondo)”. Situazione ingarbugliata a dir poco, con i club di Serie A che sperano di risolvere al più presto la matassa.