Si accende il derby di mercato: Pioli e Inzaghi lo vogliono gratis

Il Milan grande protagonista del mercato: potrebbe profilarsi un derby fuori dal campo con l’Inter. Il jolly fa gola sia a Pioli che a Inzaghi

Il nuovo dispositivo della Federcalcio sui calciatori britannici, che diventano comunitari, apre degli scenari interessanti sul mercato in questa sessione estiva.

Diverse squadre beneficeranno della nuova normativa, tra queste anche il Milan che rimane sempre attivissima sul mercato dopo l’addio di Tonali. Sono già sette i volti nuovi del ‘Diavolo’ di Pioli, ultimo l’arrivo di Chukwueze prelevato per circa 20 milioni di euro dal Villarreal. Il tecnico rossonero chiede alla dirigenza un ultimo sforzo a centrocampo, dove nei radar rimane Musah del Valencia. L’alternativa all’americano potrebbe essere Kamada, già un mese fa vicinissimo allo sbarco a Milanello. Nelle ultime settimane i piani del Milan sono cambiati e anche per questioni di liste il mirino si è spostato su altri obiettivi rispetto al giapponese.

Calciomercato Milan, torna in auge Kamada: derby con l’Inter

Adesso la pista che porta a Kamada potrebbero però tornare in auge, considerando che è un profilo che continua a intrigare Stefano Pioli.

Inoltre il nazionale nipponico arriverebbe a parametro zero, visto che si è svincolato dall’Eintracht Francoforte dopo il mancato rinnovo con la società di Bundesliga. Situazione contrattuale che oltre al Milan stuzzicherebbe la Lazio e negli ultimi tempi pure i cugini dell’Inter in Serie A. Secondo la ‘Repubblica’, anche Marotta e Ausilio osserverebbero con attenzione gli scenari su Kamada per completare il centrocampo di Simone Inzaghi dopo l’arrivo di Frattesi. La duttilità del giapponese potrebbe far comodo all’allenatore piacentino: possibile derby di mercato in vista? Staremo a vedere…