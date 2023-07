Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 27 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 27 luglio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 27 luglio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con le parole di Lautaro Martinez: “C’è solo l’Inter“. Presentazione di Juve-Milan in campo stanotte negli States, mentre c’è un altro super trasferimento verso l’Arabia: “Verratti d’Arabia“.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola su “Osimhen, la svolta“: il nigeriano può rinnovare con il Napoli. Anche altri rinnovi pesanti in vista: “Dybala, l’ora della firma” con la Roma e Luis Alberto con la Lazio.

Su ‘Tuttosport’ apertura dedicata al primo test importante per la Juventus, contro il Milan, da cui si attendono risposte importanti, in primis da parte di Allegri, con il mercato fermo: “Allegri, la cambi tu la Juve?“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 27 luglio

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri, oggi tra Spagna e Inghilterra.

Su ‘Marca’, in Spagna, le ultime su Mbappé, con la grande offerta recapitata al giocatore dall’Al Hilal: “Portazo a Arabia“. Anche se la volontà del giocatore sembra di andare al Real Madrid. In Inghilterra, sul ‘Daily Star’, alle spalle del Manchester City scalpitano Arsenal e Newcastle come prime contendenti per il titolo: “Game of thrones“.