“Non ho paura di nulla”: Ferrero non ci sta

L’ex numero uno della Sampdoria, Massimo Ferrero, è finito nel mirino della procura di Genova insieme agli altri ex vertici della società blucerchiata. Le dichiarazioni

Si è abbattuto un nuovo ciclone mediatico sulla Sampdoria ed in particolare anche sull’ex presidente Massimo Ferrero e gli altri ex vertici del club.

Mirino puntato da parte della Procura di Genova che ha iscritto tra gli indagati l’ex numero uno doriano nell’ambito dell’inchiesta che la guardia di finanza sta portando avanti per malversazione, truffa allo Stato e falso in bilancio. Un’inchiesta partita alla fine del febbraio scorso.

Non mancano quindi capi d’accusa pesanti per la società ligure e le ex alte cariche del club. A tal proposito lo stesso Massimo Ferrero ha appreso in diretta la cosa durante la trasmissione “Ferrero, non solo sport” su Radio Cusano Campus. A ‘Tag 24’ l’ex presidente doriano ha detto di “non sapere nulla” in quanto “a me nessuno ha notificato niente”.

Sampdoria nel mirino, le parole dell’ex Ferrero

Una questione quindi piuttosto delicata intorno alla Sampdoria, con lo stesso Massimo Ferrero che nel corso del suo intervento in radio ha ribadito a chiare lettere: “Sono qui e quando mi chiameranno e se mi chiameranno andrò e risponderò a ogni domanda, tanto ci sono abituato, quando c’è qualcosa che non va, è sempre colpa di Ferrero, ma io non ho fatto nulla, insieme a me c’erano altre persone e ogni operazioni di mercato alla Sampdoria era fatta alla luce del sole e con chiarezza”.

Ferraro ha quindi continuato: “Credo fermamente nella giustizia e nel corso che farà, quando mi chiameranno risponderò a tutto, ma non ho paura di nulla”.

Parole chiare quelle dell’ex presidente che predica calma e tranquillità per il momento. La vicenda andrà quindi sviluppata ulteriormente col passare delle ore e dei giorni.