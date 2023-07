Operazioni Juventus-Sampdoria: Ferrero nel caos

L’ex presidente dei blucerchiati nel mirino della Guardia di Finanza. Ecco cosa sta succedendo. Attesa per la decisione della Procura della Federcalcio

Come raccontato in mattinata, la Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione nell’ambito dell’operazione Hermes, nella sede della Sampdoria.

Sotto esame sono finiti i trasferimenti con la Juventus relativi agli anni 2019 e 2020. Come si legge su Panorama, si fa strada l’ipotesi di una rete di affari sviluppata per stimolare plusvalenze fittizie per consentire a Ferrero, di migliorare i suoi bilanci.

Andrà capito adesso cosa rischia la Sampdoria, che nel frattempo è retrocessa in Serie B ed è passata nelle mani di Andrea Radrizzani. La Procura della Federcalcio è chiaramente in attesa delle carte delle varie Procure che si sono mosse dopo l’inchiesta Prisma di Torino.

Sampdoria, Ferrero nel mirino: le ipotesi fatte

Si attende dunque anche la documentazione da Genova. Il sospetto – si legge ancora – è che Massimo Ferraro abbia utilizzato i bilanci alleggeriti di perdite e debiti per ottenere finanziamenti.

Importanti somme di denaro che potrebbero essere finite anche in altre attività del mondo Ferrero. Si ipotizza, infatti, anche la ‘malversazione di erogazioni pubbliche, in relazione alla destinazione di parte dei suddetti finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, ricevuta dalla Sampdoria, nella cornice emergenziale, connessa alla pandemia da Covid-19, per scopi diversi da quelli in relazione ai quali la garanzia era stata concessa’.

E’, comunque, presto per capire cosa rischiano i due club, ma al massimo la Juve riceverà una multa. Stesso discorso per la Samp, che non dovrebbe subire punti di penalizzazione. A rischiare grosso è invece Ferrero con la possibilità della radiazione