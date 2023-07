Lukaku insieme a Vlahovic: la Juve ne cede due per il super attacco

Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano sull’attacco: da Lukaku a Vlahovic, doppio addio per la super coppia

Il tema dominante legato al calciomercato della Juventus rimane lui, Romelu Lukaku. Ormai non ci sono più dubbi sul fatto che il belga voglia trasferirsi a Torino e che ci sia un accordo con il club bianconero.

Su Lukaku e il suo eventuale approdo alla corte di Allegri, si è espresso a Tv Play Gabriele La Manna. L’intermediario sgancia una vera e propria bomba parlando – a sorpresa – di possibile permanenza di Vlahovic.

“Alla fine, per me, Lukaku va alla Juventus a fare coppia con Vlahovic – le sue parole – Questa potrebbe essere l’idea di Allegri”, ovvero un tandem d’attacco ‘pesante’ composto da Lukaku e Vlahovic. E a quel punto il sacrificato in attacco sarebbe un altro. Anzi, sarebbero altri. La Manna esce allo scoperto: “La juve vuole cedere Moise Kean. E, a quel punto, anche Chiesa potrebbe lasciare Torino”.

Tornando su Lukaku e sul suo ‘tradimento’ all’Inter, La Manna crede che “il belga e chi gli sta intorno ha pensato di scatenare un’asta tirando dentro i nerazzurri, il Milan e la Juve, facendo leva sul contratto in essere con il Chelsea. Ma ripeto, per me alla fine sarà un calciatore bianconero”.