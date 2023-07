La Juventus incassa 39 milioni: nuovo portiere per Allegri

La Juventus potrebbe cambiare volto tra i pali: le mosse della dirigenza bianconera e tutti gli obiettivi nella lista del Dt Giuntoli

Il Bayern Monaco piomba su Wojciech Szczesny vista l’impossibilità al momento di reperire un vice all’altezza di Neuer, ancora ai box per infortunio.

Sommer è in partenza, con il lungo pressing dell’Inter che potrebbe sortire nei prossimi giorni l’effetto sperato e sbloccare la situazione sullo sbarco ad Appiano Gentile del portiere svizzero. Mamardashvili e Raya restano obiettivi molto complicati per i bavaresi, che hanno spostato così le proprie attenzioni in casa Juventus. Szczensy è finito sotto la lente d’ingrandimento del Bayern e ha costi più accessibili rispetto agli altri nomi nella lista della dirigenza campione di Germania. A questo si aggiunge l’apertura a trattare della Juve che non considera incedibile l’estremo difensore polacco.

Calciomercato Juventus, pressing Bayern per Szczesny: tre nomi per la porta bianconera

La dirigenza della Continassa valuta 10-15 milioni di euro Szczesny, che ha un contratto fino al 2025 con la ‘Vecchia Signora’ dopo l’opzione scattata nelle scorse settimane.

L’ex Arsenal e Roma ha un ingaggio pesante e la Juve risparmierebbe 24 milioni di euro al lordo sullo stipendio del portiere per i prossimi due anni. In caso di uscita di Szczesny, Allegri promuoverebbe l’affidabile Perin con i gradi di titolare mentre al fianco del portiere italiano potrebbe arrivare Carnesecchi dell’Atalanta o Audero (prezioso per le liste visto che è un ex cresciuto nel vivaio) in uscita dalla Sampdoria. Sull’estremo difensore di origini indonesiane sono più avanti però Inter e Fiorentina. Infine riecco la tentazione Donnarumma: la Juventus potrebbe provare l’affondo per ‘Gigio’ se quest’ultimo non rientrasse nei piani del Paris Saint-Germain e del nuovo allenatore Luis Enrique.