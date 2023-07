Foschi, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Luciano Foschi è riuscito a portare il Lecco in B come allenatore, ma anche il passato da calciatore merita di essere ricordato. Scopriamolo.

C’è un ex calciatore che appena arrivato sulla panchina del Lecco, è stato subito capace dell’exploit, forse non di un vero e proprio miracolo ma sicuramento di un successo in una scommessa in cui non tutti credevano. Oggi la squadra del Lecco è infatti approdata in Serie B e disputerà la stagione 2023/2024 in quel torneo cadetto, che non di rado fa da rampa di lancio a tanti giovani calciatori.

Ebbene, ci riferiamo qui ad un giocatore del passato che forse qualcuno ricorderà per averlo visto giocare nel suo club. Stiamo parlando di Luciano Foschi, ovvero un ex atleta che in carriera non è stato in una sola società calcistica, ma invece ha girato per l’Italia vestendo più maglie diverse.

Visti i suoi recenti successi come allenatore, è interessante saperne un po’ di più sui suoi trascorsi nel calcio professionistico. Cosa ricordare dunque di Luciano Foschi? Qual è stato il suo ruolo sul terreno di gioco? Quali le squadre in cui ha militato? E quali i trofei? Ecco una sintetica scheda sull’ex atleta che sicuramente potrà interessare i tifosi del Lecco, e non solo loro. I dettagli.

In che ruolo ha giocato Foschi

Il ruolo naturale di Luciano Foschi era quello di difensore, ma con una discreta vena realizzativa. Da menzionare ad esempio i suoi 7 gol in 34 presenze con la maglia del Rimini nella stagione 1992/1993, oppure i suoi 8 gol in 31 presenze con il Castel San Pietro, stagione 1999/2000.

Insomma un calciatore che faceva della marcatura, dei contrasti e delle abilità difensive i suoi punti di forza, senza disdegnare qualche ‘zampata’ in rete in alcuni match.

In quali squadre ha giocato Foschi

Luciano Foschi ha avuto una carriera abbastanza lunga come calciatore. Dal punto di vista calcistico è cresciuto nei biancocelesti della Lazio ed infatti ha disputato tre stagioni con la maglia della squadra capitolina rivale della Roma. Di seguito poi la cessione alla Virescit, dopo un ritorno da un primo prestito. Un giocatore spesso in realtà nuove e mai fisso in uno stesso club, tanto che lo vedemmo indossare la maglia di squadre quali Oltrepò, Fasano, Olbia, Rimini, Crevalcore, Lecco, Viterbese, Castel San Pietro, ed anche Cremonese. A testimonianza anche del fatto che oggi parlare di ‘bandiere di club’ è sempre più difficile, vista l’altissima percentuali di calciatori che cambiano molte squadre anche in pochi anni.

In particolare con la Lazio Luciano Foschi ha collezionato una presenza in panchina nella stagione 1984/85 e alcune presenze sempre in panchina nella stagione dopo, la 1985/86. Nell’ottobre 1986 la cessione in prestito alla Rondinella per poi far ritorno a Roma nella stagione posteriore, nella quale consegue una sola presenza in campionato in Lazio-Udinese 2-0 (in campo all’85mo minuto al posto di Caso).

Luciano Foschi appese le scarpette al chiodo nella stagione 2000/2001 con l’Olbia, società sportiva dove peraltro iniziò subito la carriera ultraventennale da allenatore, che lo ha condotto alla panchina del Lecco. Proprio a questo club ha dato recentemente la promozione in Serie B – vincendo nei playoff a spese del Foggia di Delio Rossi.

In sintesi Luciano Foschi ha giocato gran parte della sua carriera in Serie C2, toccando per pochissimo tempo il traguardo della Serie A. Forse una carriera sotto le aspettative per un ex atleta che aveva comunque iniziato il suo percorso dalle giovanili della Lazio.

Quanti titoli ha vinto Foschi da calciatore

Luciano Foschi ha giocato nelle serie minori – dicevamo – senza mai spiccare il grande salto verso Serie A o B. Piuttosto la sua sola apparizione è stata di alcuni minuti in Lazio – Udinese anni ’80.

Sicuramente un palcoscenico di prestigio, ma in cui Luciano Foschi non riuscì ad essere presenza fissa. Tuttavia vi sono alcuni titoli per l’ex difensore, ovvero due scudetti ottenuti con l’A.C. Crevalcore nel 1994 e con la Viterbese nel 1999. Ora il suo palmares potrebbe diventare più consistente, se ai titoli di calciatore se ne sommerà qualcuno in veste di tecnico.