È tempo di Juve-Milan: Allegri è in ritardo, Pioli se la ride

La Juventus, che prosegue la propria preparazione nella West Coast, è pronta a scendere in campo. Alle 4:30 (ore italiane) di venerdì 28 luglio, la formazione bianconera affronterà il Milan di Pioli

I bianconeri di Allegri scendono finalmente in campo per il derby tutto italiano coi cugini rossoneri. Osservando le due formazioni che saranno messe in campo però si evince che le due società stanno vivendo momenti diversi sul mercato.

Nella notte tra oggi e domani, alle 19:30 ore locali, si affronteranno Juventus e Milan. Sarà di fatto la prima delle tre amichevoli per i bianconeri, che hanno saltato il primo match contro il Barcellona per i problemi di salute che hanno colpito il congiunto catalano. Pe il Milan si tratta della seconda gara della tournée, avendo già giocato contro il Real Madrid. Gara terminata 3-2 per i ‘blancos’ in rimonta, per dovere di cronaca.

Le due big del campionato italiano si incontreranno a Carson, Los Angeles, presso il ‘Dignity Health Sports Park’. Partendo dagli ospiti del Milan, mister Stefano Pioli dovrebbe scendere in campo così: Maignan tra i pali; Calabria, Thiaw, Tomori e Theo in difesa; linea mediana a tre composta da due neoacquisti come Reijnders e Loftus-Cheek a guardare le spalle di Krunic. In attacco Pulisic a destra (anche lui volto nuovo), Leao a sinistra e Giroud in mezzo. Un 4-3-3 con la licenza di diventare 4-2-3-1 nel caso in cui l’inglese ex-Chelsea si alzasse sulla trequarti.

La Juventus risponde col classico 3-5-2: Szczesny in porta; linea difensiva a tre con Danilo, Gatti e Bremer; quinto a destra Weah, poi McKennie, Locatelli, Miretti e a sinistra Cambiaso. In attacco la coppia azzurra Kean–Chiesa.

Calciomercato Juventus: solo Weah e Cambiaso i volti nuovi, in ritardo rispetto al Milan

Si osservino le due formazioni che scenderanno in campo. Non è difficile giungere ad una conclusione: da una parte una società che ha quasi terminato il proprio mercato, dall’altra una in alto mare.

Vi è uno squilibrio ad oggi a guardare le probabili formazioni di Juventus ed il Milan. Si pensi inoltre al fatto che a Milano in attesa di unirsi ai compagni, c’è anche il frizzante Samuel Chukwueze, nigeriano ex Villareal. Nella formazione bianconera che scende in campo a Carson l’unico vero volto nuovo è Timothy Weah, senza contare Andrea Cambiaso, già acquistato dalla Juve e di rientro dal prestito, tutto sommato proficuo, al Bologna.

Dall’altra parte del centrocampo bianconero c’è una formazione rossonera fortemente rimaneggiata. La cessione sofferta – per i tifosi – di Sandro Tonali ha dato il via ad un nuovo capitolo dell’estate del ‘Diavolo’. Dall’inferno di un doloroso addio, al paradiso di un mercato da prima della classe. I due acquisti dal Chelsea sono pedine di spessore, l’olandese Reijnders è un innesto in linea coi parametri della società e di sicuro interesse. La ciliegina di Chukwueze dimostra in che maniera si possano reinvestire i liquidi incassati. Ci hanno guadagnato tutti apparentemente dalla cessione del centrocampista italiano: il tempo ci dirà la verità.

Sta di fatto che la Juventus, a differenza del Milan, pare incagliata nelle solite e note dinamiche. Nessuna offerta all’orizzonte per i big, in primis la necessità di guardare alle casse e una latente immobilità nel fare mercato. Qualcosa sicuramente si muove sia ben chiaro, ma al 27 di luglio la sproporzione è netta. Quasi schiacciante, tra chi ha praticamente terminato il proprio mercato e chi, forse, deve ancora davvero iniziarlo.