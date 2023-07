Annuncio UFFICIALE: Lainer deve fermarsi per un tumore

Il Borussia Monchengladbach ha comunicato che a Stefan Lainer è stato diagnosticato un cancro ai linfonodi: dovrà fermarsi

Il comunicato diramato dal Borussia Monchengladbach questa mattina è di quelli che non si vorrebbero leggere mai: nel corso di controlli di routine a Stefan Lainer è stato diagnosticato un tumore ai linfonodi.

Il nazionale austriaco dovrà fermarsi con effetto immediato per iniziare un percorso di terapie. Come riportato nel comunicato del Gladbach: “Stefan dovrà sottoporsi a diversi mesi di cure. Il cancro è stato scoperto estremamente precocemente ed è curabile con farmaci. C’è un’altissima probabilità che torni in piena salute e a una vita normale, sport professionistico compreso”. Negli ultimi anni abbiamo assistito al caso di Sebastien Haller, che si è dovuto fermare per sottoporsi alla chemioterapia e poi è tornato regolarmente in campo, segnando anche gol pesanti. Ora la speranza è quella di rivedere anche Stefan Lainer in campo al più presto.