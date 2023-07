“Spero che Vlahovic resti”: Juventus, assist al serbo

Juventus, parole al miele per Vlahovic dall’ambiente bianconero: grande stima manifestata per il bomber serbo

In casa Juventus, continua a tenere banco il futuro di Dusan Vlahovic, sul quale i rumours di mercato proseguono numerosi. Ma a favore della permanenza del serbo in bianconero arrivano le parole di un compagno di squadra, molto significative in tal senso.

A parlare è Arkadiusz Milik, che in una intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ si esprime a favore dell’attuale numero 9 dei torinesi. “Sappiamo che se arrivano offerte irrinunciabili nessuno è incedibile, ma spero che Vlahovic possa rimanere – spiega – In ogni caso, se vogliamo vincere servono giocatori forti in ogni ruolo, la concorrenza aiuta. Lukaku? Non amo parlare di mercato”.

Sulla sua conferma, dichiara: “Ho l’ambizione di alzare trofei, voglio realizzarla qui. Non volevo andare da nessun’altra parte, sapevo che Allegri mi voleva e avevo già deciso prima delle voci su di lui e l’Arabia”. Per quanto concerne gli obiettivi: “Presto per parlare di scudetto, dovremo partire bene. Per prima cosa dobbiamo tornare in Champions, poi vedremo quanto saremo forti per poter vincere”.