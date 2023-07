Offerta ufficiale della Juventus: 8 milioni più 5 di bonus

Offerta ufficiale della Juventus da tredici milioni totali; i bianconeri vogliono andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri

E’ un mercato veramente importante per la Juventus; il club, dopo quanto successo nella scorsa stagione, vuole tornare assoluta protagonista andando a dominare il massimo campionato italiano. Impresa non semplice considerando la concorrenza e le difficoltà nel portare, alla corte di Allegri, rinforzi che vadano a migliorare la rosa a disposizione del tecnico. Uno degli obiettivi dei bianconeri è Lukaku ma, per arrivare al centravanti belga, bisogna prima cedere Vlahovic; impresa non semplice considerando la valutazione dell’ex attaccante della Fiorentina.

Non solo Lukaku tra gli obiettivi della Juventus per andare a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Allegri ha bisogno di diversi rinforzi e uno dei ruoli da rinforzare è quello degli esterni; il tecnico, nella prossima stagione, è molto probabile che continui sulla strada del 3-5-2. Un sistema di gioco che impone agli esterni un notevole sforzo dal momento che si devono occupare sia della fase difensiva sia di quella offensiva. Ecco perché i bianconeri si sono mossi offrendo, ad una big europea, una cifra decisamente consistente per arrivare ad un giocatore che migliorerebbe il reparto degli esterni di Allegri.

Juventus, offerta ufficiale per Vazquez: la risposta del Real Madrid

Offerta ufficiale della Juventus al Real Madrid per Lucas Vazquez, stando a quanto riportato da DefensaCentral. Per il classe 1991, i bianconeri hanno messo sul piatto otto milioni di euro più cinque di bonus per un totale di tredici milioni; offerta importante considerando soprattutto la situazione contrattuale di Lucas Vazquez che va a scadenza a giugno 2024.

Lucas Vazquez, però, è molto difficile che vada alla Juventus considerando la voglia del Real Madrid di tenerlo; Ancelotti, infatti, lo considera centrale all’interno del suo progetto. Un giocatore con le caratteristiche di Vazquez può far molto comodo al Real all’interno di una stagione ricca di impegni tra Liga, Champions League e Copa del Rey. Il club spagnolo sta lavorando per tenere il classe 1991 andando a prolungare un contratto che, come detto, scade nel 2024. La Juventus ha fatto l’offerta, il Real Madrid ha detto di no; nel mercato può succedere di tutto ma, ad oggi, è molto difficile immaginare Lucas Vazquez alla corte di Allegri.