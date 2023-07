Lukaku alla Juve, svolta in arrivo: la ‘mossa’ di Giuntoli

La vicenda Lukaku potrebbe vivere un nuovo ribaltone, un colpo di scena che sorprenderebbe anche la Juventus: nuovo tradimento

Fino a questo momento, l’uomo del calciomercato estivo del 2023 in Italia è Romelu Lukaku. La rottura con l’Inter è arrivata come un fulmine a ciel sereno, scagliato però dalla Juventus, che lo ha individuato come obiettivo principale per l’attacco di Massimiliano Allegri.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato in lungo e in largo i retroscena dell’amore finito con i nerazzurri. La scoperta del tradimento, la rabbia di Piero Ausilio esternata con enfasi al telefono col belga e la volontà di Cristiano Giuntoli di accontentare Massimiliano Allegri. In tutto questo, però, i colpi di scena potrebbero non essere ancora finiti e la telenovela di Big-Rom potrebbe vivere un nuovo intrigante episodio: il ribaltone.

Lukaku non chiude all’Inter: Giuntoli spinge per portarlo a Torino

Attenzione a quello che potrebbe succedere intorno a Romelu Lukaku nelle prossime settimane. La Juventus sta cercando di trovare l’incastro giusto per portarlo subito a Torino, ma più passa il tempo e più il Chelsea ha fretta di trovare una soluzione in uscita.

Stando alle indiscrezioni di ‘Tuttosport’, non sarebbe ancora da escludere un riavvicinamento tra l’Inter e l’attaccante belga. Da qui alla fine del mercato è ancora tutto possibile, così come è possibile che l’Arabia Saudita riesca a convincere Big Rom con un’offerta irrinunciabile. Tutto è ancora aperto per Lukaku, ma in pole position resta comunque la Juve.

Cristiano Giuntoli si appresta a tornare in Europa per mettere in sicurezza due innesti molto richiesti dal tecnico bianconero: Franck Kessie e Romelu Lukaku. Due grandi colpi che darebbero peso e sostanza alla rosa della Juve e metterebbero nuova linfa nelle mani di Allegri.

Per Lukaku, come riporta Paolo Bargiggia, è pronto a muoversi in prima persona proprio Cristiano Giuntoli. Il giornalista parla di tappa a Londra del neo dirigente bianconero al rientro dalla tournée negli USA.